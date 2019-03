Breakthrough ACTION Guinea Project recrute un Assistant au Programme Santé intégrée

JOHNS HOPKINS BLOOMBERG SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

Center for Communication Programs

Breakthrough ACTION Guinea Project

www.breakthroughactionandresearch.org

Titre du Poste : Assistant au Programme Santé intégrée

Superviseur : Chargé de Programme Santé Intégré

Lieu d’affectation : Conakry, Guinée (avec des déplacements fréquents sur le terrain)

CONTEXTE & JUSTIFICATION

Selon les résultats du dernier recensement général de la population, la Guinée est un pays qui compte 10, 523,374 habitants avec un taux d’accroissement annuel de 2,9% et une prédominance de la couche féminine. L’indice de pauvreté en 2012 était de 55,2% et le taux de fécondité reste très élevé avec environ 5 enfants par femme. Ce profil démographique reflète un gonflement important et croissant des «femmes » et aussi des « jeunes» puisque 42,5% de la population a moins de 15 ans, ce qui suggère que des programmes de santé efficaces devront mettre l’accent sur les femmes et les jeunes.

Malgré une nette amélioration des taux de l’espérance de vie et de mortalité ces deux (2) dernières années, le système de santé guinéen reste toujours faible à cause de la sous-utilisation des services de santé, la confiance limitée des usagers et la faible intégration des services. Cet état de fait a plusieurs conséquences expliquant la perméabilité du système santé aux épidémies et aux maladies génériques telles que : le paludisme, les maladies diarrhéiques, la pneumonie, la malnutrition etc.

La Guinée connaît également une prédominance des maladies infectieuses et transmissibles ayant pour causes essentielles, l’adoption de mauvaises pratiques et comportementales en matière sanitaires, y compris celles liées à l’hygiène, à la nutrition, aux mariages précoces et à d’autres pratiques traditionnelles néfastes telles que l’excision, les naissances rapprochées contribuant aussi à la forte morbidité et mortalité chez les mères et les enfants. Avec une forte croyance sociale et culturelle associée à la forte croissance démographique, la faiblesse et le manque d’intégration du système de santé, les indicateurs de santé du pays sont comme en témoignent ceux-ci :

Faible utilisation des méthodes contraceptives modernes par les femmes en âge de procréer 15 à 49 ans (5%)

Faible utilisation des MILDA pour les enfants de moins de 5 ans (26%) et les femmes enceintes (28%)

Faible vaccination des enfants de 12 à 23 mois (36,6%) etc.

RESUME DU POSTE

L’USAID a financé le projet Breakthrough Action en Guinée en vue d’améliorer cette situation.

Breakthrough Action vise donc à contribuer à l’atteinte des objectifs de l’USAID visant à promouvoir une culture d’attitudes positives à l’égard du système de santé et à renforcer le comportement de recherche de soins de santé dans le cadre de sa stratégie de programmation sanitaire complète et intégrée. Un des volets d’intervention du projet Breakthrough ACTION Guinée est la Santé intégrée comprenant les questions liées au paludisme, à la planification familiale/Santé de la Reproduction et la Santé Maternelle Néonatale et Infantile. Ces présents termes de référence visent à recruter un Assistant au Programme de Santé Intégré du projet Breakthrough ACTION Guinée.

L’Assistant(e) au programme de santé intégrée (Paludisme, Planification Familiale/Santé de la Reproduction, Santé Maternelle Néonatale et Infantile) apporte son soutien à la conception, la planification, la gestion, et le suivi des activités de santé intégré en Guinée.

Compétences fonctionnelles

L’assistant(e) au Programme de Santé Intégré de Breakthrough Action Guinée appui la gestion des activités, les données, le contrôle de l’exécution des activités conformément aux recommandations, suivant une approche basée sur les résultats. Il/elle contribue à l’accomplissement des résultats du Programme de Santé Intégré par l’analyse et le suivi effectif de l’exécution des activités.

Compétences initiales

L’assistant(e) au programme de santé intégré sera en particulier en charge d’assurer les activités suivantes :

Participer activement à l’identification et à la formulation des activités du programme de santé intégré par la compilation et l’analyse des informations dans le plan de travail du projet, s domaines d’assistance de l’UNFPA au

Contribuer au développement du plan d ‘action, les documents des activités, les messages de changement social de comportement (CSC).

Appuyer le chargé de programme de santé intégré dans le suivi financier et programmatique des activités.

Appuyer l’établissement de tous les mécanismes pour évaluer systématiquement l’atteinte des résultats dans la mise en œuvre des activités de santé intégré, en effectuant des visites de terrain, en participant aux rencontres et missions d’évaluation, en préparant des données régulières pour les rapports sur l’état des avancements des activités.

Etre capable d’appuyer en terme de formation, de suivi et supervision les organisations nationales non gouvernementales (ONG) et les relais communautaires.

Faire des recommandations pertinentes sur les actions de réajustement ou de rattrapage des activités et veiller au suivi des recommandations de réajustement des

Appuyer la préparation et la communication des informations adéquates pour un plaidoyer basé sur l’évidence, et appuie le chargé de programme de santé intégré dans le maintien d’un réseau opérationnel de contacts avec les médias et la société civile pour renforcer la collaboration dans la mise en œuvre des activités.

Effectuer et rédiger des rapports de séminaires/ateliers des comptes rendus de réunions, des débriefing notes et notes de synthèse auxquels il/elle aura participé au nom du projet Breakthrough Action.

Exécuter les systèmes de procédure établis et contribue à la création des connaissances substantielles par la compilation, la synthétisation et l’analyse des informations relatives aux problématiques de santé intégré.

Maintenir des rapports de collaboration avec tout le personnel du projet Breakthrough Action Guinée.

Travailler en recherchant les opportunités pour une action originale et contribuer activement à l’atteinte des résultats avec les autres membres de l’équipe du projet Breakthrough Action Guinée.

Reconnaître ses forces et ses faiblesses et accepter la critique constructive et les feed-back.

Donner des feed-back honnêtes et acceptables aux collègues et aux

Rechercher des nouveaux défis et de nouvelles activités et exhiber son désir d’apprendre, d’accepter des responsabilités pour ses propres performances en participant à la planification individuelle et à une organisation objective de son travail par la recherche d’information et par une action visant à une amélioration continue de ses

Faire preuve d’engagement personnel vis-à-vis aux procédures, valeurs et mandats du bailleur (USAID) et de l’agence d’implémentation du projet (CCP/JHU)

Aider à la création et à la diffusion de l’information en synthétisant et en documentant les découvertes et les leçons apprises, les «success story» et les meilleures pratiques, les stratégies et les approches de CCP/JHU, en utilisant le matériel approprié pour la

Valorisation de la diversité

Il/elle fait montre de perspectives, apprécie les différences en valeurs et apprend à partir de la diversité culturelle. Il/elle prend des actions appropriées au contexte religieux et culturel et montre du respect, du tact et de la considération pour les différences de cultures. Il observe et s’informe pour comprendre les points de vue des autres et remet continuellement en question ses propres préjugés et attitudes.

Gestion des relations

Il/elle travaille en collaboration avec ses collègues à l’intérieur et à l’extérieur de Breakthrough ACTION Guinée pour permettre l’accomplissement des buts communs et des objectifs partagés. Il/elle recherche activement la résolution des désaccords et soutient les décisions de l’équipe.

QUALIFICATIONS

Avoir une licence en santé, en sociologue ou tous autres diplômes équivalents avec maîtrise des concepts en santé de la reproduction, la planification familiale, le paludisme et la santé maternelle, néonatale et infantile.

Avoir 3 ans d’expérience professionnelle de préférence dans la gestion et le développement des programmes/projets de santé au niveau national et périphérique.

Avoir des expériences dans le développement des programmes de changement social de comportement en faveur de l’amélioration des comportements sains et de la demande de services de santé de qualité ;

Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et notamment des logiciels courants de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)

Avoir la capacité de travailler dans un environnement multiculturel ;

Avoir une bonne maîtrise du français oral et écrit;

Expérience significative de travail en Guinée

Avoir une expérience de travail avec les financements de l’USAID.

DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les candidats(es) sont prié(e)s d’adresser leurs candidatures à l’Application BAGuinea.Applications@gmail.com au plus tard à 17h00 de Conakry, le 05 avril 2019, avec en objet la mention « Assistant Programme Santé Intégrée -Breakthrough ACTION Guinée».

Les dossiers de candidature doivent comporter :

Une lettre de motivation détaillée d’une (1) page,

Un CV à jour d’au plus trois (3) pages avec au moins trois personnes de référence

NB : Les soumissions qui ne comportent pas l’objet comme indiqué ci-dessus, qui n’incluent pas les documents demandés ou qui sont reçues après la date limite de dépôt de candidature ne seront pas prises en compte.