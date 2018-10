Bruxelles : an 60 de l’indépendance, discours du ministre Mouctar Diallo

A l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée, avec la communauté guinéenne du Benelux, l’Ambassade de Guinée à Bruxelles a organisé ce vendredi 5 octobre 2018 un symposium sur l’indépendance de la Guinée au siège du secrétariat des ACPs (Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique)à l’avenue Georges Henri dans la commune de Woluwé-Saint-Lambert.

Le symposium a été présidé par ministre de la jeunesse et de l’emploi jeunes, Mouctar Diallo.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence des ambassadeurs des pays africains, du représentant de l’Union Européenne (UE), du secrétaire général du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), Dr. Patrick Gomes, des Guinéens du Benelux, des associations et naturellement de l’ambassadeur Dr Ousmane Sylla, accompagné de Diallo Aliou le premier conseiller, de Madame Agnès Touré chargée des affaires consulaires et financières, et de tous les autres diplomates et membres du personnel de l’ambassade de Guinée en Belgique.