Appréhender les opportunités de financements existant en République de Guinée et comprendre les conditions et prérequis liées à l’obtention de financement pour les entreprises locales. Tel était l’objectif du « BSTP Link Up » organisé par la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP) qui s’est tenu lundi 18 mars 2019 à Conakry et qui a réuni, les représentants des institutions financières partenaires, ainsi que de nombreux acteurs du secteur privé.

Au cours de la rencontre, les experts des institutions financières de : Cofina, Afriland First Bank et Guinea Leasing Services, ont partagé les différentes opportunités de financements et expliqué aux participants comment en bénéficier. L’évènement s’est soldé par un échange direct entre les PME locales et les experts puis une session de B to B.

Avec pour vocation de faciliter la mise en relation entre les différentes parties prenantes de l’écosystème de la bourse et de développer la compétitivité des entreprises locales, ce premier événement a été auréolé de fructueux échanges entre les panelistes et les fournisseurs de la BSTP. Une démarche que le Directeur Général de la Bourse de Sous-traitance et de Partenariats (BSTP), M. Ibrahima Abe Diallo justifie par le fait que : « pour réellement promouvoir le développement d’un secteur privé fort, il convient, en premier lieu, de se pencher sur la problématique d’accès aux financements et trouver les solutions inclusives », explique-t-il. De plus, le Directeur Général ajoute que grâce à cet événement : « Nous avons beaucoup appris des PME qui ont certes beaucoup appris elles aussi des panélistes. Et la beauté de ce genre d’événement, c’est qu’on va suivre les solutions qui ont été proposées. Nous allons réfléchir sur comment les mettre en œuvre pour que la prochaine ou les prochaines fois qu’on se retrouve, qu’on puisse avoir quelque chose de concret à présenter ».

Quant au secteur privé, M. Ahmadou Laouratou Diallo, venu de Kamsar pour l’occasion et représentant de l’entreprise SOTRAC Plus, explique être très satisfait de cet événement car pour lui : « La Bourse de Sous-traitance et de Partenariats nous permet, nous PME locales, de nous mesurer aux grandes entreprises, et surtout de souscrire à l’obtention des marchés notamment au niveau des compagnies minières. Ce qui vient à point nommé, parce qu’à travers cela, beaucoup d’entreprises pourront enfin prouver leur niveau de compétitivité et créer beaucoup plus d’emplois pour la jeunesse guinéenne ».

Pour rappel : lancée officiellement le 5 décembre 2018 par le gouvernement et avec l’appui de la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale, la BSTP est l’outil qui va maximiser les impacts socioéconomiques en créant un espace de rencontre entre l’offre et la demande tout en permettant aux PME locales de renforcer leur capacité, accéder aux solutions de financements, accéder aux opportunités d’affaires sur le marché. Et aux grandes entreprises et multinationales de bénéficier d’une base de données compétitive et fiable.

Pour en savoir plus sur la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats (BSTP), son équipe vous accueil dans ses bureaux du lundi au vendredi de 8h à 17h à la Minière entre le Ministère des Hydrocarbures et la Direction Nationale de la Géologie.

« Avec la BSTP, vous avez les opportunités au bout des doigts »