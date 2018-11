Caire: ce que le président El-Sissi et le ministre de la Défense se sont dit au palais de l’Héliopolis

Le Président Abdel Fattah El-Sissi a reçu ce jeudi 15 novembre 2018 le ministre d’Etat guinéen chargé de la Défense nationale, le Dr. Mohamed Diané.

Ont également assisté à cet entretien, le Commandant en chef des Forces armées et ministre de la Défense et de la Production militaire le Général Mohamed Zaki, et l’ambassadeur de la Guinée au Caire.

Le porte-parole présidentiel l’ambassadeur Bassam Radi a déclaré que le ministre de la Défense guinéen a exprimé sa joie pour sa visite au Caire et pour son entretien avec le Président El-Sissi.

M. Diané a transmis les salutations du Président Alpha Condé, tout en soulignant les bonnes relations de fraternité avec l’Egypte, notamment le soutien de l’Egypte au peuple guinéen dans tous les domaines.

Le ministre guinéen a également exprimé sa fierté des réalisations et des efforts de l’Egypte, afin de rétablir la sécurité et la stabilité et le développement économique.

Le Président El-Sissi a pour sa part salué les relations historiques exceptionnelles, et le souci de l’Egypte à renforcer la coopération bilatérale avec la Guinée dans les divers domaines.

Le Chef de l’Etat a également exprimé son souci de poursuivre les coordinations et les consultations avec la Guinée pour contribuer au renforcement des relations conjointes.

Selon M. Radi, l’entretien a abordé un nombre de dossiers d’intérêt commun, le ministre guinéen de la Défense nationale a transmis un message du Président Alpha Condé qui comprend les moyens de renforcement de la coopération notamment après la signature ce jeudi d’un protocole de coopération entre les deux pays dans le domaine militaire.

L’ambassadeur Bassam Radi a ajouté que l’entretien a également abordé des sujets concernant le continent africain.

