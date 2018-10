Camp Samory: le service de santé des armées reçoit d’importants matériels médicaux

La Direction du service de santé des armées a reçu ce mercredi 17 octobre d’importants matériels médicaux. La cérémonie de remise de ce don du gouvernement guinéen s’est tenue dans l’enceinte de ladite Direction de santé des Armées au camp Almamy Samory Touré, à Kaloum.

Cette donation est constituée de matériels médico-cirurgicaux, de consommables de chirurgie, des réactifs, des automates, des laboratoires de référence du service de santé des armées, du fauteuil dentaire et ses accessoires, de radio numérique. A cela il faut ajouter la réhabilitation de la salle des machines.

Le Directeur général du service de santé des armées, le colonel Ibrahima Kalil Touré, s’est dit très satisfait de l’attention du président Alpha Condé et du ministre d’Etat chargées des Affaires présidentielles et de la Défense nationale à l’armée guinéenne.

« Je suis à mesure de vous assurer que la disponibilité de ces matériels permettra d’accroître l’offre de la santé au niveau des services de santé des armées. La formation, la spécialisation des jeunes médecins, pharmaciens, biologistes et vétérinaires que vous avez bien voulu accorder durant les trois années font du service général des armées, un service prêt à répondre efficacement à ses missions régaliennes », a-t-il ajouté.

Dans son intervention, le ministre d’État chargé des Affaires présidentielles et de la Défense nationales, le Dr Mohamed Diané, a expliqué l’importance de ces matériels médicaux: « ce deuxième lot d’équipements que nous mettons aujourd’hui à votre disposition, au nom du gouvernement, ne satisfait certes pas tous vos besoins d’équipements, mais il permettra plus généralement d’améliorer vos prestations de services en faveur des personnels des armées, des membres de leurs familles et bien entendu en faveur des populations civiles dans la dynamique des relations civilo-militaires. Ces équipements permettront également d’adapter vos pratiques médicales à l’évolution technologique, ce qui constituera une plus-value de votre service dans le renforcement des capacités opérationnelles de l’armée. »

Il a ensuite demandé aux bénéficiaires de bien gérer ces équipements: « J’exhorte le commandement et tous les agents d’exécution à prendre soin de tout le matériel qui est ainsi mis à votre disposition et à l’utiliser à bon escient en vue d’améliorer la santé des hommes et accroître leurs capacités d’intervention dans leurs unités respectives. »