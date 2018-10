Campagne agricole 2018: les paysans de Tougué se frottent les mains

La campagne agricole de 2017 avait connu un fiasco. Celle de cette année a été une réussite pour les paysans de Tougué. C’est un constat fait par la rédaction de Guinéenews basée dans la Préfecture.

De la commune urbaine aux sous préfectures, les paysans se réjouissent de la pluviométrie de cette année occasionnant du coup une réussite des cultures.

Mamadou Bella Diallo citoyen résident à la commune urbaine revient sur la campagne agricole et la réussite qu’il a enregistrée: « cette année j’ai commencé très tôt la campagne agricole. De temps en temps je faisais appel à des jeunes pour le labour. Le résultat est satisfaisant, et je suis certain que je n’irai pas demander le prix d’un sac de riz importé cette fois-ci au marché »

De son côté Mamadou Aliou Baldé le conseiller agricole de la commune rurale de Fatako renchérit : « mon constat est bon. Cette fois ci, contrairement à l’année dernière où il y a eu assèchement des cultures, les plants de riz poussent normalement. J’ai 530 hectares de riz bien arrosés à Fatako »

Mais malgré cette réussite, le conseiller agricole de Fatako évoque certaines difficultés liées à la récolte : « notre problème, c’est la récolte puisqu’il pleut encore. Le riz est en maturité et les moissonneuses batteuse sont toutes en panne. A cela s’ajoute l’irrigation faite par certains pêcheurs qui ont fait entrer de l’eau pour récupérer les poissons. Il nous faut drainer l’eau et je pense que dans la semaine, on pourra gérer le problème et faire la récolte du riz »

S’agissant de la panne des moissonneuses batteuse, le conseiller agricole lance un appel à la Direction Nationale du Génie Rurale afin de les aider à trouver les pièces de rechange pour leur réparation