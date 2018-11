Le Syli national de Guinée a ouvert le score à la 11e minute face à la Côte d’Ivoire au Stade du 28 septembre par l’intermédiaire de Mohamed Yattara. Moins de dix minutes plus tard, Les Ivoiriens égalisent suite à un cafouillage dans la défense guinéenne.

Pour le moment, les deux équipes sont à égalité un but partout. Déjà, nous jouons plus de 20 minutes et la Guinée, rappelons-le est déjà qualifiée avec le match nul entre la Centrafrique et le Rwanda.