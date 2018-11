CAN de Handball/dames au Congo : la capitaine du Syli féminin parle de leur challenge

Pour la capitaine du Syli féminin de handball, son équipe devrait tout faire à la CAN 2018 pour être parmi les trois premiers et afin de pouvoir jouer la prochaine Coupe du monde. Comme l’a annoncé le président de la Fédération Mamadouba Paye Camara, Djénaba Tandjan croit que son équipe s’est suffisamment préparée pour atteindre son objectif. Lisez sa réaction :

« Comme pour tout le monde, c’est un honneur pour moi de recevoir le drapeau du ministre des Sports. C’est aussi un honneur pour toute l’équipe d’aller défendre les couleurs de la Guinée à la CAN au Congo. On va tout faire pour être parmi les trois premiers afin de participer à la phase finale de la Coupe du monde. Et pourquoi ne pas être à la première place de la CAN. En tout cas, on est au top. On a déjà eu pas mal de stages en France et en Espagne. On est dans un groupe très relevé où il faudra jouer quatre matchs très difficiles avant d’atteindre les quarts de finale…»