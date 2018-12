CAN Handball Dames: la Guinée étrille le Maroc et se qualifie pour les quarts de finale

Après deux défaites contre l’Angola et le Congo Brazza, la Guinée s’est relancée dans le groupe de la CAN handball dames en battant le Maroc (42-22) ce jeudi 6 décembre. Face aux Marocaines et leur coach, David Decaux, par ailleurs ex-coach de la Guinée, les athlètes guinéennes se devaient de gagner pour obtenir la quatrième place synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Avec cette victoire, la Guinée décroche son ticket pour les quarts de finale. Car, le Maroc, le dernier du groupe B, a concédé quatre défaites en autant de matchs. La Guinée, quant à elle, jouera son quatrième et dernier match de groupe contre la RDC. Ce jeudi, les Congolaises ont opposé une petite résistance aux irrésistibles Angolaises ( 22 – 32).

Il faut rappeler que la Guinée avait perdu (40-17) contre l’Angola, les championnes en titre. Contre le Congo Brazzaville, l’écart était moins grand (20-37).