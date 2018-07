Canada : La prestation de qualité du groupe DEGG J FORCE 3 au festival Nuits d’Afrique, à Montréal

Ils étaient très attendus par le public canadien. Ils sont venus et ont fait feu sur la scène, à la Place des Arts, située en plein cœur de la ville métropolitaine de Montréal. Ils se sont bien régalés les frères Moussa et Abdoulaye M’Baye du mythique groupe DEGG J FORCE 3 de la Guinée. Artistes compositeurs et producteurs, ils ont fini par conquérir le très critique public canadien en matière de musique.

Ils ont assuré le spectacle sous les grandes ovations du public, massivement mobilisé pour le show.

Interrogé par Guinéenews© peu après le spectacle, c’est un Moussa M’Baye, généralement très sobre, discret et humble qui a déclaré toute sa fierté d’avoir représenté le drapeau guinéen à ce festival africain. « Je remercie très sincèrement de l’opportunité que la direction du festival les Nuits d’Afrique nous a offerte pour pouvoir faire une prestation de taille à l’image des attentes des mélomanes canadiens. Représenter la Guinée dans un tel festival de renommée internationale sous la bénédiction du directeur dudit Festival de M. Touré, représente un très grand honneur pour nous et nous permet de nous surpasser et de continuer à travailler encore très fort pour mériter la confiance du public…. », a-t-il affirmé.

DEGG J FORCE 3 est un groupe guinéen qui a vu le jour en 1997 à Boulbinet dans la presqu’île de Kaloum et qui a engendré 5 albums, un studio d’enregistrement audio visuel et l’un des labels des plus représentatifs de la Guinée, le MLP BOSS.

La légende continue !