Canal+ lance sa filiale guinéenne et présente son nouveau décodeur HD

Représentée en Guinée depuis plusieurs années par Weego et Satelcom, la chaine Canal+ a décidé de créer sa filiale guinéenne. Canal+ Guinée a été lancé officiellement ce mercredi 9 mai 2018 dans un réceptif hôtelier à Conakry. C’était lors d’une conférence de presse organisée à cet effet.

« Nous lançons officiellement aujourd’hui Canal+ Guinée, parce que ça n’existait pas. Avant il y avait deux distributeurs : Satelcom et Weego », a souligné le Directeur général de Canal+ Guinée, Aubin Mwansa. Selon lui, la création de la filiale guinéenne de Canal+ a permis de sauvegarder plus de 300 emplois directs et indirects : « Canal+ a récupéré tous les employés de Weego et de Satelcom pour protéger l’emploi dans le pays. Actuellement il y a plus de 300 emplois directs et indirects que Canal+ a protégés.»

En marge de ce lancement, le Directeur général de Canal+ Guinée a parlé du décodeur HD que sa structure vient de mettre sur le marché : «Nous avons lancé un décodeur en haute définition (HD) qui a plus de fonctionnalités, qui vous permet aujourd’hui d’avoir des images et des sons de qualité. En plus, il y a la possibilité d’enregistrer des émissions ou faire des pauses. C’est une innovation pour Canal+ qui va investir de plus pour donner à ses abonnés des offres de qualité. »

Quant à Mariama Barry, responsable Abonnement, elle a fait savoir que Canal+ est dans un élan de se rapprocher davantage de ses clients en leur proposant des solutions plus rapides et faciles pour les abonnements et réabonnements: «aujourd’hui le client guinéen a plusieurs solutions pour se réabonner. Il peut se réabonner via une boutique propre Canal+ Guinée. Il y a un réseau de distribution dense. C’est plus d’une centaine de distributeurs agréés partenaires sur l’étendue le territoire et c’est également plus de 500 des points de recharge qui sont présents sur le territoire guinéen. C’est également des solutions de paiement qu’est le mobile money. C’est MTN Mobile Money et Orange Money. Donc, c’est une politique de proximité en termes d’abonnement et de réabonnement. Tout cela vise la satisfaction des besoins de nos clients, être à leur écoute, apporter une réponse à leurs besoins qui est à la fois plus adaptée et plus claire possible. »

Revenant sur le décodeur HD, Mariama Barry rassure que l’ancien décodeur reste toujours utilisable. Les abonnés, qui le désirent, peuvent le remplacer par le nouveau pour un montant de 400 mille GNF, alors que celui qui n’a pas l’ancien peut se procurer du nouveau en déboursant seulement 600 mille GNF.

A l’occasion de cette conférence de presse, Mohamed Samy K. BENGELOUNE, responsable communication de Canal+ Guinée, a parlé de 21ème édition de la Coupe du Monde Russie 2018 dont Canal+ est le diffuseur officiel.

«En termes de dispositifs, nous aurons avant la compétition, un magazine de 26 minutes produit par la FIFA et qui permettra de vivre avant cette compétition tout ce qui se rapporte à la préparation de la Coupe du Monde en Russie. Ensuite, pendant la compétition, il y aura une continuité d’antenne sur Canal+. Nous aurons deux émissions phares, donc deux magazines. Le premier magazine est journalier. Il est produit tous les soirs de la compétition. Le deuxième magazine sera consacré aux principales phases de la compétition», a-t-il expliqué.

Pour permettre à ses abonnés de suivre toute l’évolution de la compétition, Canal+ a pensé aux réseaux sociaux. «Au-delà du dispositif sur l’antenne avec des journalistes que vous connaissez déjà, nous avons un dispositif digital qui est innovant, notamment sur Messenger, Facebook, Instagram et sera en live tous les jours pour que tous les abonnés puissent suivre l’évolution de la compétition, même s’ils ne sont pas devant leurs télés », a-t-il ajouté.