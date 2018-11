Carnet rose: notre confrère, Christophe Tokpanan choisit Mlle Joséphine pour toujours !

C’est parti pour la grande et belle aventure! Christophe Tokpanan Doré, journaliste reporter à la Rédaction de votre quotidien Guinéenews, et mademoiselle Joséphine Gbonimy, étudiante, affectueusement ‘’bien-aimée’’ se diront ‘’oui’’ ce vendredi 2 novembre, à 10 heures, à la mairie de Ratoma. Le mariage civil sera suivi d’une cérémonie coutumière à 13 heures à Simbaya-Gare.

Le lendemain, samedi 3 novembre, cette union sera célébrée en apothéose à 10 heures à l’Eglise internationale du Christ, sise à Dabondy, secteur Makia Touré, en face de la Pharmacie Réotra, suivie d’une réception dans la même maison de Dieu.

Le choix du couple Doré est tombé sur un talentueux avocat à la Cour, Me. Salifou Béavogui, celui qui est surnommé ‘’Avocat des causes difficiles’’ pour assurer le parrainage de leur union. C’est Irène Saoulomou, une brave femme et infirmière de son état, qui a été retenue comme la grande marraine dudit mariage.

Que Dieu bénisse ce futur jeune couple !