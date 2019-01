Cash Minute : votre partenaire pour envoyer ou recevoir de l’Argent de façon Rapide et Sécurisée

Cash Minute est un hub de services financiers, Filiale de JALLOH ENTERPRISE Ltd. Basée à Londres et présente en Guinée, l’Entreprise a débuté ses opérations en 2005 et s’affermit de plus en plus avec une croissance importante de son portefeuille de Clients Individuels et Entreprises.

Depuis sa création en 2005, Cash Minute est passée d’une idée et d’un concept simple à un acteur professionnel dans le marché des envois de fonds à travers le monde et du développement de la technologie moderne.

L’Entreprise est autorisée par l’Autorité Britannique de Régulation du Secteur Financier (Financial Services Authority) en tant qu’Etablissement de Paiement (Payment Institutions). Elle dispose, aussi, des Agréments dans l’Espace Economique Européen.

Cash Minute dispose en Guinée d’un réseau croissant de Points de Services : de Koundara à N’Zérékoré et de Conakry à Siguiri en passant par Kankan. Le nombre de nos distributeurs actuels dépasse les 1500 et devrait atteindre 3000 d’ici la fin 2020.

Parmi nos distributeurs figurent les Banques professionnelles et les Institutions de Microfinance, cependant, leur majorité est constituée d’Entreprises Privées proches des consommateurs.

Par ailleurs, Cash Minute a signé des contrats de distributions d’envois de fonds avec de nombreux acteurs clés à l’échelle mondiale à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Parmi ces acteurs clés qui sont en partenariat avec l’Entreprise, figurent :

RIA Financial Services (USA), Seigue Global Money Transfer, Money Trans (Belgique), Money and Come (Suisse), Small World Financial Service (USA), Alnahryne (Australie), AftabCurrency (UK et Europe), Mondial Bunny (Italie), Tempo France, LaPoste Sénégal, World Remit, Value Trans et bien d’autres encore.

L’Entreprise compte aujourd’hui :

a) Un chiffre d’affaires annuel, dans le monde, qui dépasse 60 millions d’euros. b) Une présence dans plusieurs pays du Monde, car en plus du Royaume-Uni, elle intervient dans des pays clés de l’Union Européenne tels que : l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais, elle est aussi présente en Afrique où elle offre des services dans plusieurs pays tels : qu’en Guinée, au Maroc, en Egypte, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, en Sierra Leone et au Liberia. c) Plusieurs canaux de transfert de fonds dans l’Union Européenne et en Afrique, avec un réseau de plus de 5000 Points De Service (PDS) en constante augmentation et qui devrait atteindre les 10.000 d’ici la fin 2020 grâce à un personnel spécialisé de plus de 50 membres et un partenariat solide avec des institutions locales performantes comme les Banques, les Bureaux de Poste et des Institutions de Microfinance. d) Des plates-formes web et de technologies mobiles de pointe développées en interne, utilisées pour diversifier la gamme de produits et rationaliser les opérations. e) Une suite de technologies web et GSM modernes de pointe dans les secteurs bancaires, de Paiement de factures, de Gestion, de Transfert d’argent, d’Assurance, de Logistique et de Comptabilité. Elle compte ainsi, de nombreux contrats de Crédit-Bail avec différents Clients-Entreprises, notamment : CNART Assurances Sénégal, la Poste Sénégal, la Poste Burundi, KKH Money Transfer et certains Etablissements de transfert d’Argents en Guinée.

Cash Minute reste au service de sa clientèle et compte améliorer de façon significative la qualité et le volume de ses services et gagner une place importante dans le marché guinéen des Transferts Domestiques et Internationaux.

Cash Minute vous offre un Excellent Service de transfert d’Argent, 24H/24H et 7J/7J. Vous pouvez nous contacter au :

Tel : (+224)625250020/625250014 . E-mail : customer.service@cashminute.com

Web: www.cashminute.com