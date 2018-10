Ce mois d’octobre sur les bouquets CANAL+,vos séries préférées sont de retour…

A partir du 23 Octobre, Le Journal de JENIFA revient avec les saisons 9 et 10 inédites sur NOLLYWOOD TV.

Le Journal de JENIFA est une série télévisée nigériane créée en 2008 par Funke Akindele, dans laquelle elle tient le rôle principal.

… AVEC LA PREMIERE CREATION ORIGINALE AFRIQUE …

CANAL+ INTERNATIONAL lance le 29 octobre 2018 son premier ÝCANAL+ORIGINAL en exclusivité sur l’antenne de ÝCANAL+ une sérié inédite dénommée « INVISIBLES ».

Réalisée et créée par Alex OGOU, acteur, scénariste et réalisateur ivoirien, « INVISIBLES » retrace le parcours initiatique de Chaka et de sa grande sœur Hadjara qui du jour au lendemain décident de quitter leurs parents endettés.

La jeune fille trouve un travail mais Chaka, trop jeune pour travailler, se laisse initier par son ami Timo à rejoindre une bande où vandalisme et violence sont les maîtres mots de leur quotidien. Alors qu’Hadjara tente de sauver son frère de la délinquance, une lutte impitoyable est lancée entre Chaka et son chef de bande.

La série plonge alors le téléspectateur dans un thriller de société où des enfants délinquants s’organisent en bande ultraviolente pour survivre. Captivante, émouvante et poignante, INVISIBLES met en perspective un phénomène social à échelle mondiale autour d’une jeunesse désorientée qui lutte pour une vie meilleure

… LA GUERRE DE L’ETOILE…

Avec les 3èmes journées de l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE et de l’UEFA EUROPA LEAGUE qui verront les affiches phares suivantes :

UEFA CHAMPIONS LEAGUE /

MARDI 23 OCTOBRE :

– MANCHESTER UNITED / JUVENTUS à 18H55 UTC sur CANAL+ SPORT 1

– REAL MADRID / VIKTORIA PLZEN à 18H55 UTC sur CANAL+ SPORT 3

UEFA CHAMPIONS LEAGUE /

MERCREDI 24 OCTOBRE :

– LIVERPOOL / ETOILE ROUGE à 18H55 sur CANAL+ SPORT et CANAL+ SPORT 4

– PSG / NAPLES à 18H55 UTC sur CANAL+ SPORT 1 / A VOIR EN IMAGE

– FC BARCELONE / INTER MILAN à 18H55 UTC sur CANAL+ SPORT 2

– DORTMUND / ATLETICO à 18H55 UTC sur CANAL+ SPORT 3

UEFA EUROPA LEAGUE /

JEUDI 25 OCTOBRE :

– SPORTING / ARSENAL à 16H55 UTC sur CANAL+ SPORT et CANAL+ SPORT 2

– MILAN AC / BETIS SEVILLE à 16H55 UTC sur CANAL+ SPORT 1

– MARSEILLE / LAZIO ROME à 19H00 UTC sur CANAL+ SPORT 1

– CHELSEA / BATE BORISOV à 19H00 UTC sur CANAL+ SPORT 2

… ET LES RENCONTRES TANT ATTENDUES PAR LA PLANETE FOOT, DEUX CLASSICOS POUR LE PRIX D’UN…