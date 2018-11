Cellou chez Mamadou Sylla : ce que les deux hommes se sont dit !

Le candidat de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Samba Diallo, a été élu maire de la commune de Dixinn. Cette victoire a été acquise à l’arrachée, car le pouvoir avait tout fait pour convaincre Mamadou Sylla de l’Union démocratique de Guinée (UDG) de voter le transfuge de l’UFDG, Aboubacar Soumah. Mais en vain. Ce jeudi 22 novembre, Cellou Dalein Diallo a jugé nécessaire de se rendre au domicile de Mamadou Sylla pour lui exprimer sa gratitude suite à ce soutien de taille.

« Grâce à l’UDG, l’UFDG vient de relever un défi. Nous sommes venus exprimer notre gratitude à notre frère, El hadj Mamadou Sylla pour avoir accepté de nous accompagner. Son acte révèle une importance pour nous. La première, c’est qu’il a résisté à toute sorte de pression pour rester fidèle à notre égard parce que lorsque l’Etat se mobilise pour infléchir la position d’un homme avec tous ses moyens, d’intimidation, de pression, de corruption, de chantage, ce n’est pas n’importe qui, qui peut résister. Nous l’avons toujours appris ici à nos dépens. Elhadj Mamadou Sylla est resté constant. Il nous a accompagné et nous avons gagné. C’était important pour moi de venir ici, de le remercier pour la constance, sa capacité de résistance. Il en a fait ses preuves.

Lorsqu’on m’a téléphoné pour dire qu’il a reçu des visites importantes, de l’appeler, j’ai dit que je le connais et qu’il n’est pas facile à influencer. Je ne peux vous dire combien de fois j’étais heureux de cette victoire mais aussi tous les militants de l’UFDG, parce qu’ils avaient tous peur, en raison des menaces que proférait l’autre candidat. Tous les militants et sympathisants avaient peur que la commune ne tombe dans les mains de ce monsieur. Grâce à cette aide, nous avons pu relever le défi.

Je suis venu le remercier et lui dire que je serai digne de sa confiance. «

Quant à Mamadou Sylla, il a fait une confidence sur ce qu’Alpha Condé aurait raconté à son sujet : » Moi je crois que ce qui est important en Guinée, il faut des hommes qui peuvent avoir du courage mais ce n’est pas facile parce qu’on te coupera de tout. Aujourd’hui, moi ils ont tout fait, le président a dit à un des ministres qu’on a enlevé malheureusement, que moi c’est deux mois, si je ne le vois pas je ne peux pas manger, que je ne peux plus préparer chez moi. J’ai dit bon, il a dit ça mais il n’a pas dit devant Dieu et comme c’est Dieu qui donne et si c’est lui qui partageait c’est ça son vœu, après que je lui ai apporté mon aide. J’ai gaspillé mon argent, j’ai fait tout pour lui. Maintenant il a fait huit ans et grâce à Dieu je suis encore-là. »

Puis, il a rassuré Cellou Dalein Diallo de toujours respecter les engagements qu’il va prendre : » Moi, ce que je peux vous dire, c’est vous rassurer qu’il n’y a pas de problème tant qu’on peut respecter nos engagements. On a parlé beaucoup de choses avant les élections et ce qu’on a dit c’est ce qu’on est en train de faire. On a dit allons-y, au retour ce qu’on a gagné on va mettre ça ensemble… »