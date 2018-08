Cellou Dalein : « Nous déplorons la manière dont le port a été concédé à la société Turque »

« C’est par voie de presse que j’ai appris que le port a été concédé à une société turque pour 25 ans. …Nous déplorons la procédure de la concession…C’est douteux. Il n’y a pas eu d’avis d’appel d’offre, aucun cahier de charge…Il n’y a pas eu de transparence. Ça été fait d’une manière opaque.… »

Interrogé ce matin par nos confrères de la Radio Espace sur la concession du Port Autonome de Conakry, le leader de l’Union Des Forces Démocratiques de Guinée a dénoncé la manière dont le port a été concédé à la société Turque. Il aurait souhaité que tous les différents acteurs qui interviennent au port autonome soient sollicités.

A la place du gouvernement qu’aurait-il fait ?

A cette question, l’ex ministre des Transports propose une concession faite dans les règles de l’art. Faire un avis d’appel d’offres, un cahier de charge, choisir le meilleur offre, sélectionner une société performante équipées, Cellou a fait savoir aux journalistes qu’il n’allait pas imposer le contrat mais plutôt associer tous les acteurs qui interviennent au port, toutes les sociétés du droit guinéen qui créent des emplois.

Mais que déplore-t-il réellement ?

Le chef de file de l’opposition déplore que le port, poumon de l’économie nationale soit concédé d’une manière floue à la société Turque sans prendre toutes les dispositions nécessaires. «…Le port est très important. Tout passe par le port. Nos importations, nos exportations presque tout y passe…Cette concession peut avoir des implications. Nous déplorons la procédure de concession. …D’abord on a transféré le compte à la Banque Centrale, on ne sait pas comment l’argent est géré ! On concède les sociétés et les entreprises d’Etat d’une manière opaque. L’électricité a connu le même sort... »

La Direction Générale du Port Autonome devient désormais surveillante et observatrice. Que pense Cellou Dalein ?

« C’est dommage ! La nouvelle équipe a fait des performances perceptibles. Les recettes et le trafic ont augmenté ! Cette année, je crois, l’équipe en place a fait 374 milliards de recettes domiciliés à Banque Centrale. Je ne sais pas si la société Turque va aussi hériter de ces fonds ! » S’inquiète-t-il.

La Guinée gagnera-t-elle ?

« Je ne suis pas sûr. On parle d’exonération pendant 10ans d’exploitation. Je ne sais pas comment on peut gagner… » Répondra-t-il avant de dire que l’Assemblée Nationale devrait examiner le contrat.

N’ayant pas encore obtenu tout les documents ayant trait à ce dossier du Port Autonome, Cellou promet revenir sur les antennes de nos confrères …