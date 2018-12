Chine: les 8 points majeurs sur les 40 années de réforme et d’ouverture

Ce 18 décembre à 10 heures du matin au Grand Hall du Peuple de Beijing a eu lieu une cérémonie commémorant le 40e anniversaire de la réforme et de l’ouverture. Xi Jinping, Secrétaire général du Comité central du PCC, Président de l’État et Président de la Commission militaire centrale, a assisté à la réunion et prononcé un discours important.

Revenant sur les 40 années de réforme et d’ouverture, Xi Jinping en a fait un résumé de haut niveau et les huit points majeurs de son discours vous aideront à les comprendre rapidement.

Une sorte de « grand esprit » : l’esprit de réforme et d’ouverture.

Le grand esprit de réforme et d’ouverture créé par le lancement de la politique de réforme et d’ouverture a considérablement enrichi la connotation spirituelle nationale et est devenu l’élément d’identité spirituelle la plus distinctive du peuple chinois d’aujourd’hui.

Un triple « grand saut ».

Au cours de ces 40 années énergisantes et instructives, la réforme et l’ouverture ont considérablement changé le visage de la Chine, le visage de la nation chinoise, le visage du peuple chinois et le visage du Parti communiste chinois.

La nation chinoise a fait un grand pas en avant : elle s’est d’abord relevée, puis elle s’est enrichie et enfin elle est devenue plus forte. Le socialisme à caractéristiques chinoises a permis un grand bond en avant qui a connu trois étapes, passant de la création au développement et enfin à la perfection. Le peuple chinois a fait un grand bond en avant, passant d’une insuffisance nourriture et de vêtements à une prospérité aisée.

Les trois « étapes importantes ».

La fondation du Parti communiste chinois, la fondation de la République populaire de Chine, la promotion de la réforme et de l’ouverture et la cause du socialisme à caractéristiques chinoises sont les trois événements historiques majeurs survenus en Chine depuis le Mouvement du 4 mai 1919 et constituent les trois grandes étapes de la réalisation de la grande renaissance de la nation chinoise à l’époque moderne.

Les dix « toujours » de 40 ans de réformes.

Depuis 40 ans, nous avons : toujours persisté dans l’émancipation des esprits, la recherche de la vérité dans les faits, à avancer avec l’époque, et à se montrer réalistes et pragmatiques ; toujours adhéré à la construction économique en tant que moteur ; toujours adhéré à la voie du développement politique socialiste à caractéristiques chinoises ; toujours persisté sur le développement d’une culture socialiste avancée ; toujours insisté sur la sauvegarde et l’amélioration des moyens de subsistance des gens dans le cadre du développement ; toujours protégé l’environnement et économisé les ressources ; toujours soutenu le leadership absolu du Parti sur l’armée ; toujours adhéré à l’idée de réunification pacifique de la mère patrie ; toujours adhéré à une politique étrangère indépendante pacifique ; toujours insisté sur le renforcement et l’amélioration de la direction du Parti.

Les trois « preuves complètes ».

La pratique des 40 dernières années prouve bien que, depuis la troisième session plénière du 11e Comité central du Parti communiste chinois, l’unification et l’orientation des voies, théories, systèmes et cultures du socialisme à caractéristiques chinoises, ouverts aux Chinois de toutes ethnies, et fondés sur la théorie et les bases du Parti, sont parfaitement correctes. Les théories de base, la ligne de base et les stratégies de base sont aussi tout à fait corrects.

Le développement de la Chine a fourni des expériences réussies et montré de belles perspectives de modernisation pour le grand nombre de pays en développement, c’est une puissante force de promotion de la paix et du développement dans le monde et une contribution majeure de la nation chinoise au progrès de la civilisation humaine.

Il est aussi décisif pour atteindre l’objectif des « deux centenaires » et réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise.

Les deux « initiatives clés ».

La pratique des 40 dernières années a prouvé que la réforme et l’ouverture ont été une arme magique importante pour le Parti et le peuple, car elles étaient les seuls moyens de défendre et de développer le socialisme à caractéristiques chinoises. Elles se sont également avérées essentielles pour déterminer le destin de la Chine contemporaine. Elles sont aussi la clé pour atteindre l’objectif des « deux centenaires » et réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise.

Les neuf « révélations » majeures.

La pratique de 40 ans de réforme et d’ouverture nous a inspiré:

la direction du Parti communiste chinois est la caractéristique la plus essentielle du socialisme à caractéristiques chinoises et le plus grand avantage du système socialiste à caractéristiques chinoises.

rechercher le bonheur du peuple chinois et raviver la nation chinoise est le cœur et la mission initiaux des communistes chinois, ainsi que le cœur et la mission initiaux de la réforme et de l’ouverture.

l’innovation est ce qui fait vivre la réforme et de l’ouverture. Il n’y a pas de fin au développement de la pratique et il n’y a pas de fin à l’émancipation des esprits.

la direction détermine l’avenir et la route détermine le destin. Si nous voulons tenir notre destin entre nos mains, nous devons être déterminés à persister dans nos ambitions et à ne pas changer de route.

le système est un problème fondamental, global, stable et à long terme qui affecte le développement de la cause du Parti et de l’État.

l’émancipation et le développement des forces productives sociales et le renforcement de la puissance nationale globale d’un pays socialiste sont les exigences essentielles et les tâches fondamentales du socialisme.

l’ouverture apporte le progrès et se refermer ne peut conduire qu’à prendre du retard. Le développement de la Chine ne peut être séparé de celui du monde et la prospérité du monde a également besoin de la Chine.

c’est en forgeant le fer qu’il devient de l’acier. La clé de la gestion des affaires de la Chine est le Parti, qui doit préserver ses capacités de gestion du Parti et à le faire de manière stricte.

la Chine est un grand pays et nous ne devons pas commettre d’erreurs subversives sur des questions fondamentales.

Les neuf « expériences » précieuses.

À la lumière des neuf révélations des 40 années de réforme et d’ouverture, Xi Jinping a proposé la réalisation des neuf objectifs suivants :

Nous devons défendre le leadership du Parti dans tous les travaux et renforcer et améliorer constamment le leadership du Parti.

Nous devons adhérer à l’idée du peuple en tant que centre et réaliser en permanence son aspiration à une vie meilleure.

Nous devons adhérer à la voie du socialisme à caractéristiques chinoises et soutenir et développer constamment le socialisme à caractéristiques chinoises.

Nous devons continuer à améliorer et à développer le système socialiste à caractéristiques chinoises et à exercer et renforcer constamment nos avantages institutionnels.

Nous devons adhérer au principe du développement en tant que priorité absolue et améliorer continuellement la puissance nationale globale de la Chine.

Nous devons continuer à élargir l’ouverture et promouvoir constamment la construction d’une communauté de destin humain.

Nous devons persister dans la stricte administration du Parti et améliorer constamment sa créativité, sa cohésion et son efficacité au combat.

Nous devons adhérer aux conceptions et méthodologies mondiales du matérialisme dialectique et du matérialisme historique et gérer correctement le rapport entre la réforme, le développement et la stabilité.

Article du Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews