Choix des membres de l’opposition dans la nouvelle CENI : le suspens est fini entre l’UFDG et l’UFR

L’Union des forces démocratiques de Guinée –UFDG- de Cellou Dalein et l’Union des forces républicaines –UFR- de Sidya Touré sont parvenus à un accord ce dimanche sur le nombre de commissaires représentant les deux formations politiques à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a appris Guinéenews© ce dimanche. Le premier a accepté de désigner quatre commissaires et le second deux au compte des sept représentants de l’opposition au sein de l’institution en charge de l’organisation des élections en Guinée.

Selon le chargé de communication de l’UFDG, « il y a eu une concertation entre les leaders (Cellou et Sidya, ndlr). Ils sont parvenus à aplanir leurs divergences, à s’engager à aller de front contre toutes les velléités de modification de la constitution et à mutualiser leurs forces pour sauvegarder les acquis démocratiques de la Guinée : la CENI, le fichier électoral, et les éventuelles tentatives modifications de la constitution ».

« Ils ont décidé d’intensifier les rencontres de concertation pour qu’ensemble ils prennent des positions communes sur les enjeux nationaux liées aux questions d’intérêt national », a ajouté Ousmane Gaoual Diallo.

A en croire le député uninominal de Gaoual, l’entente entre les deux leaders est passée sans « conditions. Ce sont des libéraux. On a en commun une idéologie libérale. Donc, il n’y a pas de conditions. Ce sont des leaders politiques qui se connaissent et se respectent mutuellement ».

Enfin, Guinéenews© a appris que le leader de l’UFR aurait déposé les noms de ses deux représentants à la CENI parce qu’il revient au « chef de file de transmettre la liste des commissaires de l’opposition à la CENI ».

Désormais, l’opposition a 7 membres dont 4 de l’UFDG de Cellou, 2 de l’UFR de Sidya et 1 du PEDN de Kouyaté.