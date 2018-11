CIIE : plus de 160 000 acheteurs vont « acheter le monde » à Shanghai

Li Yi, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de ©guineenews.org

L’ouverture de la première Exposition internationale des importations de Chine (China International Import Expo, CIIE) est imminente : plus de 160 000 acheteurs en ont déjà le « menu » entre les mains, n’attendant qu’une chose, venir à Shanghai pour « acheter le monde ».

La ville de Beijing a récemment confirmé que,4 741 entreprises et institutions,soit 14 354 personnes ont formé un groupe commercial, centré sur la fabrication d’équipements haut de gamme, le commerce de services, les produits et technologies d’innovation technologique, etc., en conformité avec le développement industriel, l’approvisionnement en produits, technologies et services de Beijing, tout en suivant la modernisation de la structure de consommation et les achats actifs de biens et de services de consommation haut de gamme.

Le nombre total d’acheteurs du groupe de négoce de Tianjin dépasse quant à lui 2 470 personnes, et un certain nombre de sous-groupes d’achats professionnels tels que la fabrication intelligente, les soins de santé et la médecine, l’éducation et le tourisme, ainsi que des organisations sociales ont été formés. Environ 30% des acheteurs et des exposants ont annoncé leur intention initiale d’acquérir de grosses machines, d’introduction et de location d’équipements de vol, d’importer des produits spécialisés et des produits agricoles, évoquant aussi d’autres domaines comme l’énergie propre et les finances, les sports, le tourisme et d’autres encore.

De son côté, la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, a déjà créé 16 sous-groupes commerciaux en juin, parmi lesquels 278 entreprises ayant l’intention d’acheter pour plus d’un milliard de yuans au cours des cinq prochaines années et plus de 1 400 entreprises pour lesquelles le chiffre sera de 100 millions à 1 milliard de yuans.

Le groupe de négoce de la province du Heilongjiang, dans l’extrême nord-est de la Chine, comptera pour sa part plus de 2 000 acheteurs. Son intention est d’acheter des produits alimentaires, du bois, des automobiles, des machines et du matériel, des biens de consommation, des produits liés à la maison intelligente, du matériel médical et du commerce de services.

Le groupe de négoce de Shanghai, a enregistré 15 000 acheteurs, dont plus de 10 000 ont fait part d’intentions d’achat au cours des cinq prochaines années, dont des centaines d’entreprises ont dit vouloir acheter pour plus d’un milliard de yuans. Le groupe commercial mettra l’accent sur des connexions précises et des achats efficaces, et annoncé des intentions d’achat d’équipements de production s’élevant à 10 milliards de yuans, de cosmétiques pour 2 milliards de yuans, d’équipements médicaux pour 600 millions de yuans et de produits laitiers pour 100 millions de yuans.