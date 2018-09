Classement mensuel de la FIFA : la Guinée au pied du top 10 africain (réactualisé)

La Guinée vient à la 65ème position dans le nouveau classement FiFA publié ce jeudi, dans la matinée. En Afrique, le pays du Syli ouvre le top 20 après l’Egypte ( 10ème ) et avant la Côte d’Ivoire (12ème ).

La Guinée arrive 11ème du classement africain avec 1353,04 points. Au mois d’août, la Guinée était également hors de ce top 10, occupant la 67ème place aequo avec la Côte d’Ivoire dans le classement mondial.

Il faut signaler que le nouveau classement du Syli national est dû à sa victoire le 9 septembre dernier, sur la République Centrafricaine, au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019.

La Tunisie, première nation africaine avec 1502,82 points est classée 23ème au niveau mondial. Premier aequo avec la Tunisie au mois d’août, le Sénégal a été cette fois-ci distancé par les Aigles du Carthage suite à leur match nul (2-2) contre Madagascar au compte des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lions de la Téranga restent néanmoins deuxièmes en Afrique avec 1491,62 points ( 25ème dans le classement mondial ). La RDC, le Maroc et le Nigeria complètent le top 5. Derrière eux, le Cameroun (50ème au monde ), le Ghana, le Burkina Faso et le Mali (9ème en Afrique et 63ème au monde).

Après la Coupe du Monde remportée par la France, la FIFA a changé de mode calcul pour établir son classement mensuel. La nouvelle méthode dite SUM offre d’autant plus de points qu’une sélection performe face à une équipe mieux classée. Le classement mondial reste donc dominé par la France qui a dû partager sa première place avec la Belgique victorieuse de l’Ecosse (4-0) et de l’Islande (3-0) lors de la dernière trêve internationale.

Le top 11 africain

1– Tunisie (23ème au monde)

2– Sénégal ( 25ème )

3- République Démocratique du Congo (40ème )

4 – Maroc (45ème )

5– Nigeria (48ème )

6- Cameroun (50ème )

7- Ghana (51ème )

8 – Burkina Faso ( 56ème)

9 – Mali (63ème)

10 – Egypte (64ème)

11 – Guinée (65ème)