Clôture de la campagne SHELL EXTRA CHALLENGE 2018

Conakry, Guinée. 19 Juillet 2018: Boubacar Bah, commerçant à Madina, remporte la voiture neuve de Shell Extra Challenge 2018.

La campagne Shell Extra Challenge qui s’est déroulée sur environ 2 mois, a connu beaucoup d’engouement auprès des clients de Shell et fait de nombreux heureux gagnants de carburant gratuit à travers la tombola (160 gagnants), les journées Happy Hours (500 gagnants), le quizz à la radio et sur Facebook ainsi que le jeu de pronostic.

Au compte du Challenge des clients ou concours de conduite économique, 20 clients se sont affrontés et BOUBACAR BAH, commerçant à Madina a fait un record de consommation de 0,95 litres de Shell Super Extra consommé sur une distance de 27,4 kilomètres soit une consommation de 3,46 litres pour 100 kilomètres.

Boubacar BAH a bénéficié, au cours de cette campagne, d’une formation en conduite défensive et en conduite économique.

Sous la supervision d’huissiers assermentés et en présence d’un représentant de la LONAGUI, Boubacar BAH a été déclaré gagnant du concours et remporte une voiture toute neuve.

La remise de ce lot a été effectuée ce vendredi 20 Juillet à 11 heures à la station Shell de Coleah en présence de plusieurs organes de presse, d’un représentant de la LONAGUI et du personnel de Vivo Energy Guinée.

Mr Sékou BA, Directeur général de Vivo Energy Guinée a personnellement remis les clés de la voiture à Boubacar BAH.

Pour rappel, les carburants Shell Super Extra et Shell Diesel Extra sont des carburants à formulation économique qui nettoient et protègent le moteur, ce qui aide à réduire la consommation.

En Guinée, seule Vivo Energy Guinée commercialise des carburants différenciés, vendus au même prix à la pompe que les carburants ordinaires.

