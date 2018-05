Clôture du forum de l’étudiant guinéen: Mamady Youla souhaite la pérennité de l’événement

La deuxième édition du Forum de l’étudiant guinéen a pris fin ce samedi 12 Mai 2018 au palais du peuple sous la présidence du premier ministre Mamady Youla. Durant 3 jours acteurs de l’éducation de la Guinée et de la sous-région ont débattu des questions pour l’amélioration de l’enseignement supérieur. Au menu des panels, expositions, et échanges le thème « de l’innovation technologique ».

Le ministre de l’enseignement supérieur et le premier Mamady Youla ont tout d’abord exprimé leurs reconnaissances aux délégations venues de la sous-région avant de se féliciter du bon déroulement de l’activité et souhaités sa pérennisation pour la qualification du système éducatif guinéen.

« Ce forum qui tire à sa fin j’espère qu’il sera une ouverture pour nous de nous retrouver dans un an, pour la troisième édition du forum de l’étudiant. On ne peut rien faire dans la bagarre, il ne sert à rien de nous battre. Le caméléon prend la couleur du lieu ce n’est pas de l’hypocrisie, c’est d »abord la tolérance donc il faudrait toujours chercher à comprendre son prochain » lance Abdoulaye Yéro Baldé.

« Nous félicitons et encourageons le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour les efforts qu’il ne cesse de déployer en vue de donner à nos pays des études de qualités en vue de rivaliser avec les autres nations du monde. La Guinée a besoin de formations de qualité qui répondent à ses objectifs de développement. Pour réussir ce pari, nous devons résolument inscrire cet événement dans … lui donner une régularité pour permettre de capitaliser davantage les acquis des efforts antérieurs dans l’amélioration des nombreuses réformes engagées dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique » a souhaité pour sa part Mamady Youla Chef du gouvernement.

De leur côté, les étudiants affirme que ce forum a été à la hauteur de leurs attentes. Selon eux il leur a permis de comprendre plus comment faire leur choix afin de s’orienter dans la vie socioprofessionnelle.