Colonel Tiégboro à propos du faux guérisseur: «c’est un monstre, une catastrophe humaine…»  

Le Secrétaire général à la Présidence chargé de la lutte contre la drogue et le crime organisé a eu la peine ce mardi 19 mars à trouver des mots pour qualifier le comportement de Alsény Sako, alias ‘’Jean-Pierre Koïvogui’’, un faux guérisseur de fibrome. «Ce monsieur est un monstre, une catastrophe humaine», a lâché le Colonel Tié, noir de colère avant d’affirmer que depuis qu’il a commencé sa carrière, il n’a ni vu, ni entendu une telle situation. Pour lui, le sieur Alsény Sakho est ‘’d’une immoralité exceptionnelle.’’

«Alsény Sakho a reconnu que sont des testicules de bouc qu’il plaçait dans les parties intimes des femmes. Dans sa sale besogne, il faisait l’escroquerie et l’abus de confiance. Mais ce qui est très grave, il faisait aussi le viol qui est un crime. Après la plainte des femmes, M. Sakho était devenu introuvable à Conakry. Il part jusqu’à déshabiller les femmes dans leurs propres foyers. Quand il constate que la fenêtre est ouverte, il passe à l’acte à même le sol. C’est indescriptible et inimaginable. M. Sakho ne mérite que la prison et je pense qu’il y séjournera parce que j’ai confiance en la justice guinéenne. Le fait d’avoir un double nom, cela n’est pas notre affaire. Il extorquait des millions des mains des pauvres dames. D’autres vont jusqu’à vendre leurs habits. Quand la femme est inféconde dans les foyers africains, elle se livre à tout pour pouvoir procréer. C’est pourquoi malgré l’arrestation de N’Na Fanta et M. Kolié, voilà un autre qui est plus dangereux. Il est un monstre, une catastrophe humaine. Personne ne va accepter que sa femme soit violée par un type de ce genre. Si vous regardez ses vidéos, ce sont des films pornographiques purs et durs. Aujourd’hui, sa femme qui est sa complice directe, sa grande sœur et toute sa famille sont en cavale. Ils savent tous que M. Sako menait une mauvaise activité. Je me demande ce qu’un plombier de profession cherche à la Police nationale en plus, c’est un analphabète à 200%. Il n’épargne personne, même les vielles femmes de 40, 50 ou de 60 ans sont abusées. C’est un pervers de grande classe», a-t-il expliqué aux médias.

