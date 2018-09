Comité olympique Sportif guinéen: l’équipe de Maître Naby dresse le bilan de ses 100 jours

Élu le 9 juin dernier, le nouveau bureau exécutif du comité national Olympique Guinéen (CNOSG) a dressé le bilan de ses 100 jours à la tête de cette institution sportive. C’était au cours d’un point de presse animé ce vendredi 21 septembre dans la salle de l’académie olympique.

Dans son intervention, le premier Vice-président de l’institution, Ismaël Pierre Camara s’est d’abord réjoui du résultat atteint depuis qu’ils ont pris les rênes du Comité Olympique.

Au nombre de ces acquis, il y a la finalisation des statuts et règlements intérieur; la création d’une communauté apprenante de plus de 150 personnes ; l’élaboration d’un plan stratégique et opérationnel 2018-2021; le rétablissement et le regain de confiance du CIO et de la solidarité Olympique; le renforcement et la redynamisation des relations entre le comité et le ministère des Sports; des stages octroyés aux fédérations de lutte pour la Tunisie et de tir à l’arc pour l’’Algérie, le karaté pour la France.

Quant à son Secrétaire général, Elhadj Ben Daouda Nansoko a égrené des perspectives de son institution. Il s’agit, entre autres, de l’organisation prochaine des jeux nationaux de 2019 dans une région du pays. Un tournoi qui mobilisera près de 1000 athlètes de toutes les disciplines sportives. Les participations aux jeux africains en Centrafrique et ceux de plage à Sal au Cap- Vert. De celui de la jeunesse de Buenos Aires en 2018 et de Tokyo (Japon ) en 2020.

Ben Daouda a, pour finir, exhorté les fédérations sportives au travail afin d’obtenir de bon résultat.

L’émissaire du département de tutelle à cette cérémonie, Dr Karifa Samoura, a pour sa part, encouragé le bureau exécutif du CNOSG pour ce résultat obtenu en un temps record. Avant de convier les instances sportives à l’unisson afin de conjuguer les efforts pour le rayonnement du sport en Guinée.

La remise des diplômes aux bénéficiaires du stage au centre de Cysel à Lausanne en Suisse a ponctuée cette cérémonie.