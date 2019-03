Comment les drones se sont installés dans la vie quotidienne des Chinois

Liu Ge, journaliste au Quotidien du Peuple, partenaire de Guinéenews.org

Selon le Beijing News, en février de cette année, le département chinois de la gestion du trafic de Nanning, capitale de la région autonome Zhuang du Guangxi, a utilisé des drones pour enquêter sur 438 cas de stationnement illégal. En fait, de nombreuses villes chinoises utilisent également des drones pour la gestion du trafic urbain et prendre des mesures coercitives contre des comportements contraires aux règles de la circulation tels que l’utilisation du téléphone au volant et le stationnement illégal.

En ce qui concerne les violations de la loi, le contrôle par drones est évidemment plus rentable et plus efficace que le contrôle humain, sans compter qu’il a aussi un effet dissuasif plus important sur le développement du fléau du stationnement illégal au hasard. Le drone ne prend pas de photo, mais enregistre une vidéo, puis en tire une conclusion après une analyse manuelle. L’application des lois avec l’aide de drones s’appuie sur la vidéo pour restaurer la scène ce qui permet aussi de grandement réduire le nombre d’erreurs subjectives en termes d’application des lois.

Au-delà de leur rôle dans le respect des lois, les drones civils chinois sont aussi de plus en plus utilisés dans des domaines comme la protection des cultures et des forêts, les secours en cas de catastrophe, la livraison express, la photographie et d’autres domaines. Dans un autre domaine, selon la filiale de Beijing du groupe China Post Corporation, le premier vol d’essai de livraison postale par drone a été achevé avec succès. Le trajet de la voie de livraison par drone s’est étendu de la succursale de Zhaitang du district de Mentougou, à Beijing, au bureau de poste du village de Malan, puis est revenu à la succursale de Zhaitang. Dans le cadre de cet essai, la distance de vol du drone a été d’environ 3,9 kilomètres et la durée du trajet aller a été d’environ 8 minutes. Auparavant, il fallait 10 kilomètres et environ 20 minutes pour parcourir un aller simple en voiture.

Dans le district de Mentougou, la surface des zones de montagne représente 98,5% de la superficie totale. L’utilisation de la livraison par drone peut réduire les coûts et les risques du transport postal dans les zones montagneuses reculées, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et de matériel. Sur cette base, une équipe de secours sera également formée pour livrer rapidement des médicaments d’urgence et des secours.

Aujourd’hui, des drones futuristes et technologiquement sains s’installent dans la vie des Chinois, leur apportant des changements et des surprises.