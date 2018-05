Communiqué de l’ARPT sur l’homologation des matériels et équipements des télécommunications

La Direction Générale de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) informe l’ensemble des professionnels, importateurs et revendeurs de matériels et équipements terminaux de Télécommunications que tout équipement terminal destiné à être connecté, directement ou indirectement, à un réseau ouvert ou non au public ne peut être mis sur le marché guinéen qu’après homologation.

L’homologation vise à garantir le respect des exigences essentielles et la conformité des équipements aux normes et spécifications techniques conventionnelles. Elle est matérialisée par l’édition d’un certificat d’homologation délivré par l’ARPT.

Sont concernés par cette certification, les matériels et/ou équipements terminaux suivants :

• Tablette numérique

• Smartphones

• Téléphone (fixe et mobile)

• Imprimantes simples/ multifonctions

• Clé modem

• Cartes Bluetooth

• Ordinateurs (bureautiques et portatifs)

• Emetteur de Radiodiffusion (OM, OC et FM)

• Emetteur TV

• Récepteur TV et FM

• Radio HF, VHF, UHF

• Décodeur récepteur numérique

• Equipements station terrienne (BUC et LNB)

• Equipement télématique

• Equipements Wi-Fi

• Dispositifs de téléalarme

• Routeurs, serveur, switch

• Décodeur/Modem TNT

• Equipement radar etc…

