Communiqué de Presse : Visite de travail en Guinée du Président de la Commission de la CEDEAO.

Dans le cadre d’un séjour de travail, le Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), S.E.M Jean Claude Kassi BROU effectuera une visite de courtoisie en République de Guinée du mercredi 13 au vendredi 15 juin 2018.

Durant son séjour, le Président de la Commission aura des audiences avec le Président de la République, Son Excellence Professeur Alpha CONDE et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Ibrahima Kassory FOFANA.

Des rencontres de concertation sont prévues avec le Président de l’Assemblée Nationale et les Ministres des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, de la Coopération et de l’Intégration Africaine, de l’Economie et des Finances et celui de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises.

De même, une concertation est prévue avec les Ambassadeurs de pays membres de la CEDEAO accrédités en République de Guinée.

Conakry, le lundi 11 juin 2018

Le Bureau de la Représentation Permanente de la CEDEAO en Guinée.