Communiqué du ministère de l’information et de la communication

Conakry, le 18 Juin 2018 – Le Ministre de l’information et de la Communication a appris avec une profonde consternation et une vive émotion le décès du journaliste Abdoulaye Bah de Guinée news cette nuit des suites de blessures reçues la veille dans un accident de la route.

En perdant ainsi la vie, dans l’exercice de son métier de journaliste Abdoulaye Bah a fait preuve de professionnalisme et courage exceptionnels.

Le Ministre à son nom propre et au nom de l’ensemble des travailleurs du département de l’information et de la communication adresse à sa veuve, à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à toute la famille de la presse, ses condoléances les plus sincères.

Ministère de l’information et de la Communication.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement.