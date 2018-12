Conakry : Bourema Condé annule le vote de Matoto, Kalémodou (UFDG) rejette sa décision

Alors que depuis cet après midi une confusion totale règne à Matoto suite à l’élection du maire de la commune, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation a invalidé ce vote. Il l’a fait dans un entretien qu’il a accordé à nos confrères de la television nationale. Après cette sortie médiatique de Bourema Condé, Kalemodou Yansané candidat de l’union des forces démocratiques de Guinée indique « qu’il est impossible d’ivalider le vote ». Lisez plutôt sa réaction.

« C’est le parti qui doit réagir par rapport à cette déclaration de Bourema Condé ; tout le monde à suivi le processus du vote et chacun a vu comment le décompte s’est passé officiellement et dans les règles de l’art devant la presse et tout le monde. On a comptée les bulletins un à un et tout est clair. C’est en ce moment que quelqu’un est venu déchirer les bulletins de votes de mon concurent. En ce qui me concerne, j’attends la réaction du parti ; d’ailleurs, je viens de me réveiller c’est maintenant que j’apprends que Bourema Condé aurait invalidé le vote à Matoto. Mais ce qui est clair on ne peut pas invalider le vote », a déclaré Kalemodou Yansané l’un des candidats au poste de maire de Matoto qui a obtenu 23 voix contre 22 pour son adversaire Mamadou Ba Toss Camara du RPG-arc-en-ciel.