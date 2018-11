Conakry : Cellou Dalein auditionné par la brigade de recherche de Kipé

Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et chef de file de l’opposition guinéenne, a été auditionné par la brigade de recherche de Kipé, ce mardi 6 novembre. Cette audition s’inscrit dans le cadre l’enquête des tirs à « balles réelles » sur le véhicule du patron de l’UFDG.

Le mardi 23 octobre dernier, l’opposition avait décidé d’organiser une marche pacifique malgré l’interdiction faite par les autorités. Conformément aux consignes qui leur ont été données, les forces de l’ordre ont reçu à empêcher la tenue de la marche. Alors que les manifestants se faisaient disperser à l’aide de gaz lacrymogènes, le véhicule de Cellou Dalein Diallo a essuyé des tirs à « balles réelles ». Pour l’opposition, les » tireurs » voulaient mettre un terme à la vie de son chef. Pour élucider cette affaire, la brigade de recherche de Kipé a entendu le président de l’UFDG. Au sortir de cette audition, Cellou Dalein a affiché son scepticisme quant à l’aboutissement de cette enquête, accusant les autorités d’être derrière cette « tentative d’assassinat » le visant.

« Nous sommes dans un contexte de crise de confiance énorme entre l’Etat et tous ses démembrements et les citoyens, surtout l’opposition. Je ne suis pas sûr qu’ils puissent se soustraire de l’influence négative des autorités administratives. Mais pour l’instant, moi en tant que citoyen, je suis venu apporter toute ma contribution à la manifestation de la vérité. Mais je suis sceptique quant à leur capacité d’être objectif et de tirer des conclusions contraires à la volonté d’Alpha Condé », a affirmé le chef de file de l’opposition.