Conakry: de grands humoristes et slameurs africains dont Adama Dahico au FISH II

La deuxième édition du Festival international du Slam et d’humour (Fish-Guinée) a démarré depuis hier mardi 12 mars 2019 et se poursuivra jusqu’au 16 mars courant, à Conakry. L’initiative est de la structure 7 avril de l’humoriste Zébal Traoré.

Selon ce porteur du projet, cette deuxième édition du Fish sera auréolée de plusieurs activités, dont des sessions de formation en Slam et en humour qui se tiendront respectivement au Centre culturel franco-guinéen et aux Studios Kirah, en plus du spectacle qui sera offert au public au CCFG.

Elle connait la participation d’éminents slameurs et comédiens, dont l’humoriste ivoirien Adama Dahico, la Directrice du Festival international d’humour TUSEO, lauréate Bikouta du Congo-Brazzaville ainsi que l’organisateur de la Coupe d’Afrique de Slam, le tchadien Croque-mort.

Aussi, il est prévu, durant les 5 jours du festival, une conférence-débat autour du thème « l’art au service de la nation ». Le FISH 2019 se veut d’être un incubateur qui promeut et met en exergue les jeunes talents guinéens dans le domaine de la parole et de l’humour