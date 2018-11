Conakry : des échauffourées éclatent entre les jeunes et les forces de l’ordre à Wanindara

Les échauffourées ont éclaté ce jeudi 8 novembre, jour de marche des opposants, entre les forces de l’ordre et les jeunes à Wanindara sur la route le Prince dans la commune de Ratoma, a-t-on constaté sur place.

Conséquence, il n’y a aucun passage entre la transversale numéro six et celle numéro 5. Les véhicules qui arrivent de Sonfonia, sont obligés de rebrousser chemin à partir de Wanindara rail. Les magasins, les boutiques, les écoles et les centres de prestations sont fermés.

Au moment où nous publions cette dépêche en ligne (8 heures), la circulation routière est complètement paralysée.