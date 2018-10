Conakry : des échauffourées signalées à Wanindara ce mercredi

Ce mercredi 24 octobre, au lendemain de sa marche étouffée, l’opposition républicaine a appelé à une journée de protestation pour dénoncer ce qu’elle qualifie de « tentative d’assassinat » contre le chef de file de l’opposition. Ainsi, sur une partie de la route le prince, un calme précaire règne.

Entre Cosa et Hamdalaye en passant par Bambeto et Koloma, le commerce est quasi paralysé : boutiques et magasins sont presque tous fermés. Cependant, la circulation est fluide. Il n’y a pas de bouchons habituels et les engins circulent normalement sur cet axe.

Toutefois, selon des informations reçues du côté de Wanindara, les troubles ont commencé aux environs de 9 heures. Sur place, des jeunes et les forces de l’ordre se pourchassent. Commerce et circulation sont tous perturbés et les habitants terrés dans leurs concessions, nous rapportent des sources jointes au téléphone.