Conakry : des jeunes affrontent les forces de l’ordre à Kipé

Ce lundi matin , des jeunes du quartier Kipé Dadia sont sortis barricader la route. Selon des témoignages recueillis sur place, ces jeunes voulaient se rendre à Bambeto pour venger le militaire molesté vendredi dernier.

Les forces de l’ordre composées de gendarmes et de policiers ont réussi à rétablir sur la circulation.

Et en ce moment +10h 50), des policiers et les jeunes s’affrontent dans les ruelles du quartier à l’aide des gaz lacrymogènes et pierres. Plusieurs jeunes ont été arrêtés et embarqués dans des pickups.

De bonnes volontés, explique un citoyen, sont en train de calmer la colère des jeunes, leur expliquer les conséquences néfastes pour le pays de ce qu’ils ce qu’ils sont en train de faire.