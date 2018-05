Conakry : Kassory prend les rênes de la Primature et fixe ses priorités

Nommé le 21 mai dernier, le nouveau Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana a été officiellement installé ce jeudi 24 mai dans ses nouvelles fonctions. La cérémonie de passation s’est déroulée sur l’esplanade de la primature, sise à Boubilnet, commune de Kaloum, a-t-on constaté sur place.

Prenant la parole, le nouveau locataire du palais de la Colombe, Ibrahima Kassory Fofana a rappelé le difficile contexte social dans lequel il a pris la tête du gouvernement. «Je prends fonction dans un contexte de rapports difficiles avec certains partenaires sociopolitiques. Je les invite à un esprit responsable au dialogue et à la concertation pour surmonter les difficultés courantes qui, en réalité, ne sont pas propres à la Guinée», a-t-il dit.

Dans cette perspective, Kassory Fofana a annoncé que le dialogue social sera un axe majeur de l’action gouvernementale. «Le dialogue social sera au centre de nos préoccupations dans le but de garantir la paix sociale et l’ordre public indispensables au développement que les Guinéens et Guinéennes ambitionnent», a-t-il promis.

Dans la même logique, l’ancien président de l’ex-GPT (Guinée Pour Tous), Ibrahima a reconnu que les chantiers sont nombreux et gigantesques dans un contexte politique au regard des échéances électorales. C’est pourquoi, il souhaite, l’implication de toutes les forces vives de la nation, y compris les institutions républicaines, la société civile, les organisations patronales et syndicales, les leaders politiques et religieux, pour parvenir au consensus indispensable à la paix et au développement de la Guinée.

Parlant de son prédécesseur, Mamady Youla, l’ancien argentier du pays, Kassory Fofana a affirmé que l’histoire de la Guinée retiendra sa contribution qualitative et quantitative aux performances économiques et sociales qui illustrent le bilan du chef de l’Etat Pr. Alpha Condé (…).

«Je mesure dans toute son entièreté les attentes de mes concitoyens quant à l’amélioration de leurs conditions de vie. Les problématiques de l’emploi et de l’entreprenariat jeunes, l’épanouissement des femmes, lutte avec une approche de tolérance zéro contre la corruption sont, entre autres, les préoccupations majeures de nos concitoyens. Je peux vous assurer que ces préoccupations seront au centre de l’agenda du Gouvernement», a-t-il fait savoir.

Conscient des défis qui l’interpellent, Kassory Fofana dira que sa mission s’inscrira dans la poursuite des efforts du Pr Alpha Condé qui consiste à construire la nation guinéenne unie, forte et prospère.

«Nous avons un besoin crucial de traduire les performances macroéconomiques remarquables enregistrées en réalité concrète pour que le changement se sent dans tous les foyers de Guinée, dans toutes les assiettes des Guinéens. Nous avons besoin d’améliorer les conditions de vie des populations mais surtout, garantir la sécurité et des biens des personnes», a-t-il fait savoir.