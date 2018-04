Conakry: la fête du Roi Willem-Alexandre des Pays-Bas célébrée en grande pompe

Le 27 avril, c’est le Koningsdag ou le jour du roi pour les Pays-Bas. Le consulat néerlandais à Conakry a célébré cette fête du roi à sa manière ce 27 avril dans un complexe hôtelier. Cette cérémonie commémorative a connu la présence de plusieurs diplomates, mais aussi des membres du gouvernement guinéen dont les minisres du Commerce, Marc Yombouno, de l’Elevage et de la Production animale, Mohamed Tall et le ministre de la Justice, Me Cheick Sako qui conduisait la délégation.

«C’est une tradition aux Pays-Bas de faire coïncider l’anniversaire du roi avec la fête nationale », a précisé dès l’entame de ses propos le consul des Pays-Bas, Fadi WAZNI.

Organiser une telle fête, c’est aussi donner l’occasion aux Pays-Bas de remercier le gouvernement guinéen pour l’excellence des relations de coopération entre les deux pays.

«[…] C’est aussi l’occasion de remercier les autorités guinéennes en général, le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger en particulier pour leur coopération et leur soutien aux différentes initiatives, aux projets de développement en Guinée qui sont réalisés par la coopération néerlandaise », a déclaré M. WAZNI avant de souligner que cette coopération concerne notamment plusieurs projets parmi lesquels la construction de 5 ponts à Kaback, un projet d’horticulture, une coopération avec la douane et plusieurs projets en cours d’élaboration.

Selon Fadi WAZNI, l’avènement au pouvoir d’Alpha Condé a donné du tonus à la coopération guinéo-néerlandaise : « Les relations entre la République de Guinée et le Royaume des Pays-Bas ont pris un élan nouveau depuis l’avènement de la IIIème République. En effet, le royaume est très attentif aux principes démocratiques, de la bonne gouvernance et du respect de la dignité humaine. »

Me Cheick Sako, ministre de la Justice, a dit combien de fois il était heureux de conduire la délégation gouvernementale à cette fête : «c’est pour moi un immense plaisir, au nom de la délégation gouvernementale que j’ai l’honneur de conduire, de participer avec vous ce soir à la célébration de la fête nationale du royaume des Pays-Bas coïncidant à l’anniversaire de Sa Majesté Willem-Alexandre. Cet heureux événement à double sens qui nous réunit, traduit à juste titre le symbole de cette historique date pour votre peuple, mais aussi et surtout le profond respect et l’attachement du peuple hollandais à son roi.»

Me Cheick Sako soutient que la réalisation des projets par les Pays-Bas en faveur de la Guinée prouve que les relations de coopération entre les deux pays se portent très bien. « Monsieur le consul, vous représentez aujourd’hui indéniablement le symbole vivant qui traduit l’excellence de la coopération guinéo-hollandaise. La réalisation de plusieurs projets en cours dans note pays sont la preuve éloquente de la volonté de votre gouvernement à apporter sa part de contribution au développement socio-économique de notre pays», a déclaré le ministre de la Justice qui a promis l’engagement de la Guinée à renforcer et consolider ces relations.