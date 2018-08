Conakry : l’Ambassadeur du Mali vote et tacle les « oiseaux de mauvais augures »

L’Ambassadeur de la République du Mali près du gouvernement guinéen, Vitale Irène H-Nassiré, s’est acquitté de son obligation citoyenne en glissant son bulletin dans l’urne ce dimanche 12 août au siège de l’ambassade au quartier Cameroun, commune de Dixinn. C’est au compte du second tour de l’élection présidentielle qui oppose le président sortant, IBK, candidat du RPM (Rassemblement du Peuple du Mali) à Soumaïla Cissé, le chef de file de l’opposition et candidat du l’URD (Union pour le Renouveau et le Développement), a-t-on constaté sur place.

Peu après avoir voté, l’Ambassadeur Vitale Irène H-Nassiré a livré à la presse les sentiments qui l’animent en ce jour de scrutin. D’après elle, les mauvaises langues avaient commencé à ‘’colporter’’ des informations selon lesquelles, ce deuxième tour du scrutin présidentiel se déroulerait dans les mauvaises conditions.

«Ce jour est un grand jour pour le peuple malien. Les oiseaux de mauvais augures avaient commencé à dire que ce second tour allait mal se passer. Le premier tour s’est bien passé et j’espère que ce second tour aussi se passera dans les meilleures conditions», a-t-elle expliqué aux journalistes présents.

Abordant les raisons de ce faible engouement depuis l’ouverture du scrutin pour ce deuxième tour contrairement au premier, Son Excellence Vitale Irène, tout en accusant la pluie, se veut optimiste et espère que d’ici la fin de la journée, l’affluence sera au rendez-vous.

«A cause de la pluie, il y a pour l’instant une faible mobilisation. Mais, je suis sûre que les électeurs sont en route…», a-t-elle rassuré.