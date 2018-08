Conakry: le gouvernement signe une convention cadre sur le financement des logements sociaux

Trouver un toit décent pour chaque guinéens reste encore un défi et une préoccupation pour le gouvernement du président Alpha Condé. Contrairement à plusieurs pays de la sous-région, les fonctionnaires guinéens sont confrontés à d’énormes difficultés pour trouver un logement décent pour leur famille.

Une situation qui s’explique par l’absence de logements sociaux dans le pays. Pour combler ce vide, il va falloir construire au moins 50 milles logements sociaux par an, pour combler le déficit de 500 milles logements sur l’ensemble du territoire national dont 40% à Conakry, a indiqué le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui se réfère à une étude publiée dans ce cadre.

C’est pour répondre à cette préoccupation, une convention cadre portant sur le financement de l’acquisition des logements sociaux en faveur des agents de l’Etat a été signé ce vendredi 31 août à Conakry. La cérémonie a ainsi réuni membres du gouvernement, banquiers et agents immobiliers dans un complexe hôtelier de la place sous la présidence du chef du gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana.

«Les études ont montré que pour satisfaire les besoins en logement de la population, près de 50 milles unités nouvelles sont indispensables chaque année pour couvrir l’ensemble du territoire national dont près 40% pour la seule région de Conakry. La quasi absence d’initiative de l’Etat dans la production directe d’habitat, a provoqué une pénurie de logements sociaux économiques, les faiblesses dans les mécanismes de financement de logements et dans les mesures fiscales n’ont pas permis à ce jour de mettre sur le marché suffisamment de logements pour satisfaire aux besoins sans cesse croissants. Corrélativement les déficits se sont cumulés à un rythme annuel de plus de 40 mille unités habitations. Le déficit global cumulé et estimé à près de 500 mille logements. Tel est le défi auquel mon gouvernement doit faire face. Ainsi la cérémonie de ce jour, marque le début d’une série d’actions à mener pour la résolution des besoins sans cesse croissants en logement de tous les types dans le pays et surtout pour faciliter la prise en compte financière des potentiels acquéreurs par le secteur financier. L’événement d’aujourd’hui marque le top départ du programme national de logement en Guinée », déclare Ibrahima Kassory Fofana.

Présent à cette cérémonie en tant qu’autorité de tutelle, le ministre la Ville et de l’Aménagement du Territoire, a indiqué que la signature de cette convention vient concrétiser la volonté de son département et celui du président de la République à trouver un cadre de vie adéquat à chaque Guinéen.

« C’est la continuité de ce que nous avons entrepris depuis longtemps. Il faut féliciter cette volonté d’aller vite du professeur Alpha Condé et de tout le temps son désir de trouver un toit décent à chaque guinéen. Donc aujourd’hui, cette convention est une chose extrêmement importante du moment qu’elle permettra à nos compatriotes d’obtenir un logement à un coût très réduit. Donc en tant que ministre de la Ville, je suis heureux de constater que ce projet avance et que les banques privées et la banque centrale décident d’accompagner le projet », a déclaré le ministre Ibrahima Kourouma.

Pour sa part, Mohamed Chérif, le Vice-président de l’association des banques et micro-finances, a remercié le gouvernement de les avoir associés à la mise en œuvre de ce projet et promet d’œuvrer pour sa réussite.

«Nous remercions énormément le Chef du gouvernement de nous avoir associé à ce projet dont son excellence, le président de la République, Pr Alpha Condé. C’est un projet d’une très grande importance pour la population guinéenne. Nous rassurons le gouvernement et les agents de l’Etat de notre engagement pour une très grande réussite de ce projet », a-t-il rassuré.

Le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG), Dr Louncény Nabé n’a pas manqué de féliciter l’association des banques et micro- finances. Il s’est aussi réjoui de ce projet de grande envergure du gouvernement guinéen qui, dit-il, permettra à chaque guinéen d’obtenir un logement décent et digne.