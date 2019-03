Conakry: le Horoya s’offre Orlando Pirates 2-1 et valide son ticket pour les quarts

Disputant son avenir en ligue des champions ce samedi, le Horoya Athlétic Club a finalement arraché sa qualification au dépend de Orlando Pirates sur le score de 2-1. Des nombreux assauts des visiteurs ont été contrés par le bon travail du Sénégalais, Khadim N’Diaye qui revient de blessure. Les deux équipes se quitteront sur un nul de 0-0 partout à la pause.

Au retour des vestiaires, le champion en titre de Guinée entame la partie avec plus d’engagement, obligeant les Sud- Africains à défendre. Dans une dynamique imprimée par Ocansey Mandela et Boniface Haba qui n’ont de cesse porter le danger dans les 18 mètres d’Orlando Pirates. Ces efforts seront récompensés grâce aux buts d’Abdoulaye paye Camara à la 59ème minute et de Boniface Haba sur un service lumineux de son capitaine Ocansey Mandela à la 73ème minute. Deux buteurs du jour qui sont par ailleurs les deux locaux convoqués en sélection nationale A par le technicien Belge, Paul Put.

Profitant d’un manque de concentration de la part des joueurs de Horoya, les Sud-Africains réussiront à sauver l’honneur en réduisant le score à la 94ème par Justin Shonga.

A l’arrivée, le Horoya AC remporte la partie sur le score de 2-1 et file en quarts de finale de cette 23ème édition de la ligue des champions de la Confédération Africaine de Football. Cet exploit des poulains de Patrice Neveu met ainsi un terme au rêve des joueurs de Orlando Pirates. Ces derniers sont Out de la compétition en compagnie du FC Platinum de Zimbabwe.

Désormais dans le groupe B, seuls restent dans la course pour la suite la compétition, l’Esperance de Tunis et le Horoya qui, lui, se qualifie pour la deuxième fois de suite pour ce niveau de cette prestigieuse ligue des champions de la CAF.