Conakry : le message du ministre Lansana Komara aux syndicalistes après la signature du protocole d’accord

Juste après la signature du protocole d’accord entre le SLECG (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) et le gouvernement, le ministre de l’Enseignement Professionnel, du Travail et de la Formation Professionnelle, Lansana Komara a invité les différentes structures syndicales de l’éducation à l’entente et à l’union. Suite à la signature du protocole d’accord, il a vivement remercié les centrales syndicales. Lisez son intervention !

« Toutes les nations sont confrontées à ce genre de crise. Donc, cette crise n’est pas propre qu’à la Guinée seulement. C’est pourquoi, le gouvernement de la République reste toujours ouvert au dialogue. Aujourd’hui, le président de la République, le professeur Alpha Condé est le père de la nation. A ce titre, il reste à l’écoute de toutes les forces vives de la nation. Je pense que la raison a fini par dominer. Que le Tout Puissant Allah nous éloigne de Satan. Je remercie toutes les centrales syndicales et particulièrement toutes les structures syndicales de l’éducation pour leur responsabilité. Je les invite surtout à l’unité syndicale gage du développement de notre pays. Je les invite également à véhiculer les messages de paix. Les Guinéens viennent de démontrer à la face du monde qu’ils sont capables de s’entendre entre eux…».