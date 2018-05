Conakry: le ministre Yéro Baldé annonce les couleurs du Forum de l’Etudiant

La deuxième édition du forum de l’Etudiant a été lancée ce samedi 5 mai à l’Université Amadou Dieng de Sangoyah. C’était sous la houlette du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les activités proprement dites vont démarrer le 10 mai pour prendre fin le 12 mai prochain. Cette année, le forum est placé sous le thème de l’innovation.

L’objectif du forum est de mettre en rapport plusieurs catégories socioprofessionnelles. Pour le ministre de l’Enseignement Supérieur Yéro Baldé, ce forum consiste à mettre les futurs bacheliers avec les institutions d’enseignement supérieur et les acteurs de la formation afin d’obtenir des informations sur les programmes, les conditions d’admission, d’orientation et également le cursus. Il s’agit de créer, a-t-il dit, le contact direct entre les entreprises (futures employeurs), les étudiants et les jeunes diplômés.

Le Forum de l’Etudiant guinéen est aussi, poursuit le ministre Baldé, un espace d’information et de découverte sur les choix des études, sur les formations et les opportunités qui peuvent s’offrir aux élèves et étudiants dans notre pays.

Le représentant des étudiants, Mohamed Savané après avoir loué l’importance de ce forum, a énuméré leurs attentes à l’issue de ce forum : il s’agit notamment de la création et la pérennisation d’une plateforme d’échanges entre les étudiants et les acteurs de la vie socioprofessionnelle, de l’institutionnalisation d’un cadre d’accompagnement visant à édifier les étudiants sur le choix des offres de formation proposée par les différentes institutions d’enseignement supérieur du pays, de faire de cette édition une opportunité d’accroître les partages d’expériences entre les universités guinéennes aux bénéfices des étudiants.

Cette année, outre les universités guinéennes, 15 universités étrangères sont attendues au Forum. Des délégations étrangères au niveau ministériel et plusieurs entreprises évoluant dans tous les secteurs sont également attendues.

Présent à la rencontre, le Directeur de l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC) a indiqué que le forum qui démarrera le 10 mai, va connaître plusieurs activités au nombre desquelles 9 panels d’échanges et de débats entre les acteurs de l’enseignement supérieur.

Selon Bangaly Camara, la spécificité de cette 2e édition, est le panel ministériel. « Les ministres invités qui viendront, vont être autour d’une table pour débattre des reformes, des orientations, des innovations qu’ils ont eu à faire dans leur pays dans le domaine de l’enseignement supérieur. Je pense que ce sera un plateau alléchant, riche, c’est pourquoi nous invitons tous les étudiants à venir», a-t-il lancé.

Il faut rappeler que lors de la première édition, 23 000 étudiants ont participé dans le but de s’informer, de s’orienter, de choisir leurs formations. A en croire le ministre Yéro Baldé, huit universités en provenance du Sénégal, du Maroc, de l’Inde prendre part à ce forum 2018.