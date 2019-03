Conakry: l’Etat appelle à la tenue les 19 et 20 mars d’une journée nationale sur l’organisation du Hadj 2019

A la faveur du Conseil des ministres de ce jeudi 14 mars, le ministre d’Etat en charge des Transports a fait le compte rendu de l’organisation du Hadj en Guinée. Extrait du compte rendu du Conseil des ministres :

« Le Ministre a indiqué que suite aux différents constats et leçons tirés de l’organisation du Hadj ces dernières années, notamment en 2018, plusieurs acteurs impliqués dans le domaine du Hadj, ont souhaité l’organisation d’un cadre de concertation pour discuter des causes et proposer des solutions aux insuffisances récurrentes en vue d’une qualification rapide du pèlerinage islamique pour les guinéens.

Le Ministre a souligné que l’objectif général de la journée nationale sur le Hadj prévue les 19 et 20 mars 2019, est d’améliorer les opérations et prestations liées au pèlerinage.

A ce titre, il sera spécifiquement question de :

présenter le processus de l’organisation du Hadj en Guinée ;

partager les expériences et certains vécus des uns et des autres ;

rappeler les rôles du Secrétariat Général des Affaires Religieuses, des Agences privées, de la Commission Nationale d’appui à l’organisation du Hadj ;

identifier les difficultés et contraintes à la promotion d’une bonne organisation du Hadj ;

faire des recommandations appropriées tenant compte de l’évolution des contextes guinéen et saoudien ;

proposer un chronogramme et calendrier de mise en œuvre des mesures retenues pour le Hadj 2019 et les Hadj à venir.

Au terme de l’exposé, le conseil a recommandé que la commission accélère la réflexion et la concertation pour appuyer le SGAR dans l’organisation du hadj 2019. »