Conakry : mission économique belge en Guinée du 4 au 8 décembre 2018, à l’hôtel Noom.

L’AWEX (Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers), Hub Brussels et Flanders Investment & Trade ont le plaisir de vous annoncer la prochaine mission économique multisectorielle belge en Guinée du mardi 4 décembre au samedi 8 décembre 2018. Cette mission bénéficie de la participation de la CBL-ACP (Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise – ACP) et du soutien de l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP Guinée).

Cette mission économique s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations commerciales et de coopération entre la Belgique et la Guinée et fait suite aux missions belges menées en août et en octobre 2016 ainsi qu’aux forums économiques organisés à Bruxelles en 2016 et en 2018.

Cette mission multisectorielle mettra notamment en avant les secteurs-clefs suivants :

• Construction, Infrastructures et Travaux publics;

• Environnement, assainissements ;

• Activités P ortuaires, Transport et Logistique;

• Activités Minières ;

• En e rgie et Energies renouvelables ;

• Santé;

• Chimie;

• Agroalimentaire;

• TIC – Technologies de l’Information et de la Communication;

• Secteur des services et bancaire…

Votre entreprise est dynamique et souhaite nouer de nouveaux liens commerciaux, cette mission est l’occasion idéale pour rencontrer les professionnels de votre secteur. Venez nombreux.

Inscriptions GRAUITES sur :

mission.belge2018@gmail.com etwww.missioneconomique2018.com

Avant le 15 novembre 2018 minuit

En précisant :

Nom de l’entreprise Secteur(s) d’activités Description des activités (max. 3 lignes) Contact antérieur avec une entreprise belge Oui / Non (biffer la mention inutile) Si oui, préciser la ou lesquelle(s) : Code NIF (joindre une copie en cours de validité) Numéro RCCM (joindre une copie en cours de validité) Représentant(s) lors de la mission (ajouter des lignes si plusieurs représentants sont envisagés) Nom : Prénom : Fonction : Contacts (ajouter des lignes si nécessaire) Mail : Téléphone : Souhait(s) pour cette mission (biffer les mentions inutiles) 1- Distributeur : achète et distribue les produits sur le marché local 2- Agent commercial : vend les produits avec une commission mais n’achète pas les produits 3- Importateur direct : ex. détaillant 4- Bureau d’achat 5- Client final 6– Fabricant de produits équivalents

Joindre une fiche entreprise (si vous en avez une), à défaut décrire vos dernières réalisations et/ou vos projets (minimum 1 maximum 3). Contact +224 628 30 65 77

Nous nous réservons le droit de ne sélectionner que les entreprises ayant des objectifs en lien avec la mission. Un mail de confirmation vous sera adressé avec le planning de vos rendez-vous (b2b)

Avec la participation de l’Ambassade de Guinée à Bruxelles et l’Ambassade de Belgique en Guinée