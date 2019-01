Conakry: ouverture des travaux de la 3ème session du dialogue politique Union Européenne-Guinée

Les travaux de la troisième session du dialogue politique entre la Guinée et l’Union Européenne ont débuté ce mercredi 30 janvier au Palais de la Colombe, siège de la Primature. C’est le Premier ministre, Kassory Fofana, qui préside cette réunion d’échanges. A la faveur de cette rencontre, les participants débattront des questions de coopération entre la Guinée et l’Union Européenne, des acquis et perspectives, de la consolidation de la démocratie et le renforcement de l’Etat de droit, de la Bonne gouvernance, de la migration et des échanges commerciaux.

Dans son discours d’ouverture, le chef du gouvernement guinéen s’est félicité de la vitalité et de la force de la coopération entre la Guinée et l’Union Européenne.

Kassory Fofana a loué les efforts du gouvernement dans la consolidation de la démocratie, de la bonne gouvernance avant de revenir sur les perspectives économiques et les enjeux sociopolitiques de la Guinée.

Pour sa part, le chef de la délégation de l’Union Européenne en Guinée a évoqué les élections européennes prévues au mois de mai prochain, la stabilité économique de la zone euro. Josep Coll a aussi parlé des problèmes liés à la main d’œuvre, au terrorisme, des tensions entre les puissances économiques notamment la Chime et les Etats-Unis.

Actuellement, les travaux se poursuivent à huis clos ici à la Primature.

Une dépêche de Kendessa Diallo, depuis la Primature pour Guinéenews