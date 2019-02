Conakry : ouverture du premier Forum national sur la gouvernance

L’Information et la formation pour une Guinée plus transparente et ouverte. C’est le thème du premier Forum national sur la gouvernance dont les travaux ont été lancés ce vendredi 15 février 2019 dans un réceptif hôtelier de la place. C’est le ministre d’Etat, ministre de la Justice, Garde des Sceaux qui a présidé la cérémonie. L’initiative est de l’Organisation pour le changement positif (OCP).

Dans son discours de circonstance, Ibrahima Kalil Guèye, le président de la structure organisatrice, a rappelé que ce forum a été initié pour engager des discussions directes entre les acteurs de la Société de civile et l’administration publique, avec pour objectif de fournir aux citoyens des informations pertinentes sur la gouvernance démocratique efficace et efficiente, les procédures administratives, les moyens efficaces de lutte contre la corruption et le contrôle de l’action publique par le citoyen.

Le forum durera 48 heures. Pour cette première journée, les organisateurs entendent recenser les différentes inquiétudes et suggestions qui seront épluchées par les panélistes et participants et qui seront contenues dans un document de plaidoyer qu’on rendra public lors de la deuxième journée devant les gouvernants.

Nombreuses sont les entités qui prennent part à ce forum. Ce sont notamment les représentants de la presse, la Société civile, l’administration publique et de l’enseignement supérieur. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur leadership à concourir à la divulgation des bonnes pratiques au sein de leurs communautés respectives. Le tout sous la facilitation d’éminents panélistes.