Conakry: plusieurs cadres du ministre de la Ville formés à la saisie et à la codification des plans cadastraux

Une trentaine de cadres et agents du département de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, a suivi du 13 au 22 février une formation portant sur le système de codification et de saisie des plans cadastraux.

Cette session de formation a pour objectif de renforcer les capacités des cadres du département de la Ville afin de faciliter et d’accélérer la délivrance des titres des propriétés.

Dans son intervention à l’occasion de la clôture de la formation, le ministre Ibrahima Kourouma a rappelé qu’une des missions qui a été assignée à son département, consiste à faire en sorte que les actes de propriété concernant les domaines de l’Etat, qu’il soit public ou privé, se fassent dans les conditions normales. Cela sous-entend, a-t-il interpellé, que nous devons agir de manière à ce que sur l’ensemble du pays, le travail se fasse correctement.

« Mon département ne comptait que 3 personnes qui maîtrisaient la saisie et la codification du plan cadastral. Aujourd’hui, nous avons, en plus de ces trois personnes, 33 autres qui sont formés et qui vont nous permettre de réduire la lenteur dans la délivrance des titres de propriété et d’avoir une situation beaucoup plus nette», a rappelé le ministre Ibrahima Kourouma. Et d’ajouter : « au lieu que tout soit saisi et codifié à Conakry, nous allons faire en sorte que maintenant, ce travail se fasse au moins dans chacune des directions régionales. Les retards que nous avons dans la délivrance des titres de propriété, les difficultés que nous avons au niveau de l’intérieur où chacun se réclame propriétaire d’un domaine, vont disparaître bientôt.»

«Aujourd’hui, nous avons un logiciel et un matériel performants. Nous devons travailler de manière à ce que les résultats soient beaucoup plus meilleurs », a lancé le ministre Ibrahima Kourouma à l’endroit des participants qui, à travers leur porte-parole Fanta Fadima Condé, ont remercié le ministre pour cette initiative et sollicité sa pérennisation.