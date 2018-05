Conakry – Quatre personnes tuées dans un accident de route : La police précise

Les accidents de la circulation continuent d’endeuiller des familles en Guinée. Et le cas le plus récent c’est celui produit dans la nuit du dimanche à lundi 14 mai aux environs de 4h entre Kissosso et Enta, dans la commune de Matoto. Le bilan fait état de quatre morts et de trois blessés.

C’est un camion en provenance du port, transportant du granite, qui a rencontré un autre véhicule venant du côté opposé.

« C’est un accident qui s’est produit à 4h du matin. Ce camion, appartenant à la société UMS quittait le port autonome de Conakry pour se rendre dans l’une des usines de la place. Arrivé au niveau de cette forêt, il s’est rencontré avec un véhicule qui circulait en sens inverse », a expliqué le commissaire Hamidou Babacar Sarr, Directeur national de la sécurité routière, avant de souligner qu’il y a quatre morts et trois blessés.

Ce matin, aux environs de 9h, les services de sécurité étaient sur les lieux en train de ramasser le granite et dégager le camion à l’aide de la grue. La voiture où se trouvaient les sept personnes était encore coincée sous le camion.

Cet accident a créé un grand bouchon de Tombolia jusqu’au pont de Kisso.