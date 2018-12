Conakry – Ratoma : à peine élu, le nouveau maire décline ses priorités !

Souleymane Taran Diallo, le nouveau maire de Ratoma ne se fait pas prier pour savourer son élection à la tête de la commune de Ratoma. Dans la foulée de cette victoire, il lance un appel à ses adversaires politiques à le soutenir afin de travailler, main dans la main, pour le développement de la commune de Ratoma.

Par ailleurs, dans une déclaration lapidaire à la presse juste après son élection, Souleymane Taran Diallo a annoncé faire du développement et de l’assainissement son cheval de bataille pour changer le visage de sa commune.

«J’ai un sentiment de joie. Je tiens à remercier tous les 45 conseillers qui ont voté. La démocratie s’est exprimée et nous avons gagné. C’est tant mieux ! Parce que j’ai été candidat pour cela. Nous sommes vraiment heureux et nous invitons les autres (conseillers élus, ndlr) qui étaient des adversaires et non des ennemis à nous donner la main et à travailler ensemble pour le développement de la commune de Ratoma », a lancé Souleymane Taran Diallo qui reconnait que sa commune est en proie à un manque criard d’infrastructures. Il ne perde pas de vue également que l’assainissement est tout aussi une équation à résoudre.

« A Ratoma, tout est à construire et à faire. Nous avons des problèmes d’eau un peu partout, des problèmes d’emploi, le manque d’écoles pour les enfants, l’assainissement y est incontestablement un problème sérieux. Ces derniers temps, on a constaté que la commune qui était la plus propre est devenue pratiquement la plus sale à Conakry. Dieu merci, le travail est en train de se faire et la commune est en train de reprendre des couleurs », a rappelé le nouveau Maire de Ratoma.

Il faut souligner par ailleurs que les postes de deuxième et troisième vice-maires sont respectivement revenus à Alpha Oumar Sacko et à Mariama Ciré Barry, tous de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).