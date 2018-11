Conakry: reprise timide de la circulation et des activités sur la route Le Prince

La circulation routière a timidement repris ce vendredi 9 novembre sur l’autoroute Le Prince après des violences meurtrières dans le quartier de Wanindara ayant coûté la vie à trois personnes dont un policier, a-t-on constaté sur place.

Entre les transversales T5 et T6 via Wanindara sur la route Le Prince, tous les magasins, les boutiques, les pharmacies, les stations d’essence, les écoles et autres services sont fermés. Les forces de maintien d’ordre sont présentes sur les lieux, jouent aux chats et souris avec les jeunes surexcités qui sont pourchassés jusque dans les quartiers.

De rond-point T5 jusqu’au carrefour Enco 5, la circulation est plus ou moins fluide, le commerce a relativement repris. C’est le même constat jusqu’au rond-point de Bambéto en passant par le marché de Koloma qui a totalement perdu son rythme habituel. De Bambéto à Hamdallaye, seuls quelques magasins sont ouverts.

Il faut souligner que des traces de projectiles, des centres de pneus et des immondices sont très visibles sur l’axe Sonfonia-Hamdallaye.