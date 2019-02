Conakry: signature du contrat commercial du barrage de Koukoutamba

L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et la compagnie chinoise Sinohydro ont signé ce mardi à Conakry, en présence du président Alpha Condé, le contrat commercial pour la réalisation d’aménagement hydroélectrique de Koukoutamba. C’est un pas décisif franchi par les partenaires faire la signature d’une convention de financement de cet important projet hydroélectrique de Koukoutamba avec EXIMBANK de Chine.

Il s’agit d’une étape importante dans la réalisation de ce vieux projet énergétique. «Le plus long voyage commence par un premier pas », a cité Hamed Diane SEMEGA, le Haut Commissaire de l’OMVS.

«Celui que nous franchissons aujourd’hui avec la signature de ce contrat nous mènera à la réalisation de cet ouvrage qui sera le plus important de l’OMVS. Le reste du voyage sera, j’en suis sûr, plus rapide, avec le soutien des plus hautes autorités de l’OMVS », a-t-il conclu son discours.

Avant d’en arriver à cette conclusion, le haut-commissaire a indiqué que le processus de qui a abouti à la sélection de l’entreprise Sinohydro pour la réalisation du projet a été long, difficile et complexe. « Il a duré près de 3 ans, du lancement du dossier d’appel d’offres le 16 mars 2016 à la présente cérémonie », a-t-il dit, justifiant cette longue durée par la spécificité du mode de financement qui met à la charge de l’entreprise la recherche et la mobilisation du financement avec l’appui et la collaboration des Etats. «De plus, les questions liées à la protection de l’environnement n’ont pas manqué de susciter des interférences dans la conduite du dossier…», a-t-il aussi dit. Avant de rassurer les partenaires de l’OMVS de leur détermination à veiller à la protection effective des écosystèmes, en limitant autant que possible les impacts environnementaux et la prise en charge de toutes les personnes qui pourraient être affectées par la réalisation du projet.

Président en exercice du Conseil des ministres de l’OMVS, le ministre guinéen de l’Energie, Dr Cheick Taliby Sylla, a indiqué que le barrage hydroélectrique de Koukoutamba sera le plus important réalisé par l’OMVS depuis sa création (Ndlr : le 11 mars 1972). Il a aussi signalé que la signature du contrat commercial constitue une étape importante avant la signature de la convention de financement avec Eximbank.

Dinz Zhengguo, le directeur général de l’entreprise chinoise Sinohydro, qui a déjà participé à la mise en œuvre de certains projets énergétiques de l’OMVS dont le barrage Felou (Mali), a exprimé toute sa satisfaction de voir son entreprise remporter le contrat de construction du barrage de Koukoutamba dont la capacité est estimée à 294 MW. Le patron chinois a promis que son entreprise respectera ses engagements dans le cadre de la réalisation de ce contrat.

En prenant la parole à cette cérémonie, le Président Alpha Condé a émis l’espoir de voir Sinohydro commencer les travaux du barrage avant le financement d’Eximbank.

Le coût de construction de l’aménagement est chiffré à 812 798 559 01 US dollars TTC. « Vous imaginez, un tel projet agira comme un véritable levier de développement pour la région où devrait se trouver le site du barrage », a souligné Hamed Diane SEMEGA, indiquant qu’en plus de l’électrification, le projet inclut la construction d’une route de 150 km partant de Labé au site du barrage via la préfecture de Tougué ; un pont de 180 m et une cité du maitre d’ouvrage seront également construit….

Selon les promoteurs du projet, l’ouvrage participera également à la régularisation des débits du fleuve Sénégal, au profit des activités liées à l’agriculture, la navigation, la fourniture d’eau potable, la pêche et la préservation des écosystèmes du bassin.